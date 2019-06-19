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  3. Uğurcan'a 10 milyon

Uğurcan'a 10 milyon

Uğurcan'a 10 milyon

TRABZONSPOR’UN 23 yaşındaki kalecisi Uğurcan Çakır, Liverpool’un dikkatini çekti.

AKŞAM

Alisson’un ardında yedek kaleci takviyesi yapmak isteyen İngiliz ekibinin bu doğrultuda genç file bekçisini  gündemine aldığı ve Bordo-Mavili kulüple ile temasa geçtiği öğrenildi. İngiliz kulübünün yetkilileri, Trabzon’a Uğurcan için 10 milyon euro bonservis bedeli teklif etti. Gelecek sezon ligde şampiyonluk hedefleyen ve futbolcularını satmayı düşünmeyen Trabzonspor bu teklifi kabul etmedi. Uğurcan Çakır, geçtiğimiz sezon 25 resmi maçta forma giydi.

ABDÜLKADİR İÇİN MILAN DEVREDE

MİLAN, Abdülkadir Ömür için 15 milyon euroluk bir teklif vermeye hazırlanıyor. İtalyan basını, 19 yaşındaki oyuncuyu uzun süredir takip eden Milan’ın, Trabzonspor’la temasa geçeceğini duyurdu. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu genç oyuncuyu bu sene satmayacaklarını açıklamıştı.

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