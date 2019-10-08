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Uğurcan: 'Yan yana daha güçlüyüz'

Uğurcan: 'Yan yana daha güçlüyüz'

Uğurcan: Ayakta kalmanın bile zaman zaman zorlaştığı şartlarda anlamlı bir galibiyet aldık. Yan yana daha güçlüyüz.

AKŞAM

RİZE deplasmanından, Trabzonspor’un 3 puanla dönmesinde yine en büyük pay kaleci Uğurcan’a aitti. Özellikle ev sahibi ekip 1-0 öndeyken, 2 kritik kurtarış yapan ve takımının maçtan kopmamasını sağlayan Uğurcan, karşılaşma sonrası sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulundu: “Ayakta kalmanın bile zaman zaman zorlaştığı şartlarda çok anlamlı bir galibiyet oldu. Tüm takım arkadaşlarımı yürekli mücadeleden dolayı kutluyorum. Milli araya daha moralli giriyoruz. Hem stadyumda hem de ekran başında bizi destekleyen herkese teşekkürler. Yan yana çok güçlüyüz.”

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