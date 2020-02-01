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aksam.com.tr
  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 22:49
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  • 01 Şubat 2020 Cumartesi 22:49

Uğurcan Çakır: Kurtardıkça özgüven geliyor

Uğurcan Çakır: Kurtardıkça özgüven geliyor

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Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup ettiği mücadelede yaptığı kurtarışlarla galibiyetin mimarlarından olan Uğurcan Çakır, karşılaşma sonrasında konuştu.

Mutlu olduklarını söyleyen Uğurcan, "Maça 1 golle başladık ama hayırlısı buymuş, golleri bulduk, 1-1'e 2-1'e getirdik. İyi defans ypatık. Takım arkadaşlarımın ayağına sağlık. Benim kurtarışlarımın önemi yok, ben de arkadaşlarıma yardımcı olabildiysem, ne mutlu bana. Bazen ilk goller hayırlı oluyor, golü erken yedik. Kendimize güveniyorduk, çok kariyerli, karakterli bir takımımız var, çok iyi bir hocamız var. Gol yedikten sonra da öne geçebileceğimizi biliyorduk. Çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Kurtarış yaptıkça özgüven geldiğini kaydeden Uğurcan, "Allah nasip etti ve ben de konsantre oluyorum, çalışıyorum ve gerisi geliyor. Kurtardıkça kaleci için özgüven geliyor. Kurtardıkça özgüvenim geldi. Takım arkadaşlarıma yardımcı olabilmek adına daha çok savaştım. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz, stadı doldurmuşlardı." dedi.

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