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aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:56
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 13:56

Uğurcan Çakır: 'Benim tek bir hayalim var...'

Uğurcan Çakır: 'Benim tek bir hayalim var...'

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Trabzonspor'un yıldızı Uğurcan Çakır, liglere ara verildiği dönemde dahi adının transfer haberleriyle anılmasıyla ilgili olarak konuştu.

Fırtına'nın kalecisi Uğurcan Çakır, liglere ara verildiği dönemde dahi adının transfer haberleriyle anılmasıyla ilgili olarak, "Benim şu an tek hayalim var o da şampiyonluk kupasını kaldırmak" dedi.

Manchester United, Liverpool, Sevilla ve Inter gibi kulüplerin radarına giren 24 yaşındaki file bekçisi, bordo-mavili taraftarlara şu mesajları verdi:

"Virüs salgını nedeniyle antrenmanlarımızı evde yapıyoruz. Bu günlerde aileme zaman ayırıyorum. Çocukluğumdan şu an bulunduğum zamana kadar en çok istediğim şampiyon olmak. Bunu herkes çok iyi biliyor. Hayallerimden birisi bu formayı giymekti diğeri ise bu forma ile kupayı kaldırmak."

Ahmet Ağaoğlu da Uğurcan için, "İyi bir kalecimiz olduğu, bana göre Avrupa'nın en iyi 3 kalecisinden biri, Avrupa'nın en iyi 5 forvetinden biri bizde, bu da Trabzonspor adına bizim için şans. Diğer yandan Uğurcan ülke futbolu için de şans. Uğurcan için 20 milyon euroluk teklif geldi, kabul etmedi" sözlerini kullanmıştı.

(Sabah)

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