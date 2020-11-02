Ufuk Sarıca'dan İzmir depremi mesajı

Ufuk Sarıca, İzmir'de yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Umarım böyle bir depremi bir daha yaşamayız." dedi.

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, İzmir'de yaşanan depremden dolayı üzgün olduklarını belirterek, "Umarım böyle bir depremi bir daha yaşamayız." dedi.

Kulübün internet sitesine açıklamalarda bulunan Sarıca, İzmir'deki depremde vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır dileyerek şunları kaydetti:

"Umarım böyle bir depremi bir daha yaşamayız diyeceğim ancak depremi durdurmak maalesef imkansız. Depremin hasarlarını bundan sonra getireceğimiz net kurallarla, bundan sonra inşaa edeceğimiz doğru yapılarla en aza indirebiliriz."

Dün oynadıkları Türk Telekom maçı öncesinde depremi yaşadıktan sonra oyuncuların birinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildiren Sarıca, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kötü oynadığımız bir gündü. Üç gün önce Bilbao deplasmanında harika oynamış takımdan eser yoktu. Yaşadığımız durumlar üzerimizde psikolojik ve duygusal eksiklikler yaratmış olabilir. Raymar Morgan'ın eksikliği tabii ki bir handikap yarattı ancak mücadele kısmındaki zayıflığımız kabul edilemez. Bu takım hiçbir maçı mücadele etmeden oynamadı. Üzüntülüyüz ancak geçmiş için yapılacak bir şey yok. Şimdi bu maçı geride bırakıp önümüzdeki Bahçeşehir Koleji karşılaşmasına hazırlanacağız."