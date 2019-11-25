Ufuk Sarıca: Yerli oyuncuların performansından memnunum

ING Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Türk oyuncularımızın son haftalardaki katkılarının yanısıra Metecan'ın 21 sayı ve 13 ribaundluk performansı beni milli takım başantrenörü olarak da ayrıca memnun etti." ifadelerini kullandı.

Sarıca, basketbol şubesinin internet sitesinde yer alan açıklamasında, David John Kennedy ve Tony Crocker'dan sakatlıkları nedeniyle faydalanamadıklarını, Brandon Triche'in sakat sakat oynadığı karşılaşmada Meksa Yatırım Afyon Belediyespor'u mağlup ettiklerini belirtti.

Tüm maçı kontrol ettiklerini ifade eden Sarıca, şunları kaydetti:

"Ribaundlarda çok fark yarattık. Özellikle Metecan Birsen ve Jordan Morgan'ın double-double yaptığı maçta ribaundları domine ettiğimizi görüyoruz. Türk oyuncularımızın son haftalardaki katkılarının yanısıra Metecan'ın 21 sayı ve 13 ribaundluk performansı beni Milli Takım başantrenörü olarak da ayrıca memnun etti. Sonuç itibarıyla 9 haftada 8. galibiyetimizi aldık ve liderliğimizi sürdürüyoruz. Bursa, Gaziantep ve Bandırma'dan sonra 4. önemli deplasman galibiyetimizi elde ettik. Bunu sonuna kadar sürdürmeye çalışacağız."

ING Basketbol Süper Ligi'nde averajla liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, ligde 1 Aralık Pazar günü takipçisi Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. FIBA Erkekler Avrupa Kupası E Grubu'nu lider tamamlamayı garantileyen yeşil-kırmızılı ekip gruptaki son maçında 27 Kasım Çarşamba günü Belçika ekibi Phoneix Brüksel'le İzmir'de karşılaşacak.

(AA)