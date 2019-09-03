Ufuk Sarıca: Tarihi bir galibiyet alacaktık bugün

Türkiye A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca, tarih yazmanın ucundan döndüğümüz ABD maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Ufuk Sarıca, galibiyete defalarca çok yaklaştığımız ancak kaybettiğimiz maçı şöyle değerlendirdi;

''TARİHİ BİR GALİBİYET ALACAKTIK''

"Çok üzgünüm. Uzatmada kaybediyoruz, hayat böyle geçiyor. Böyle bir günde ABD karşısında hak ettiğimiz o galibiyeti almak istiyorduk. Sadece buradaki takımdan bahsetmiyorum, Türkiye'yi temsil ediyoruz. Gelişime açık oyunculardan oluşuyoruz. Tarihi bir galibiyet alacaktık bugün. Hem de şampiyonanın devamı için önemli olacaktı. Hem maçın normal süresinin sonunda hem de uzatmanın sonunda hatalar yaptık."

''GENÇLİĞİMİZ MALESEF SAHAYA YANSIYOR''

"Çok genç oyuncularımız var. Cedi 24, Furkan 23 yaşında. Bunlar da malesef sahanın bir yerinde yansıyor. Japonya maçının aksine daha rahattık. ABD ile oynuyorsunuz, kaybettiğinizde kimse sizi sorgulamıyor. Biz bu takımla eksik halde İspanya'yı yendik. Hazırlık maçında Fransa'yı yendik. 3 tane oyuncumuz NBA'de oynuyor, EuroLeague'de oynayan oyuncularımız var. Ben size güveniyorum, gerisini düşünmeyin dedim. Onlar da beni utandırmadılar. Ancak şans önemli... O olmadı. 2 gün sonra hayati bir Çekya maçımız var. Ona odaklanmamız lazım."