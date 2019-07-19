Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ufuk'un Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ufuk Ceylan'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle sezon öncesi muayenelerinin tamamlandığı bildirildi.