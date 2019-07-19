Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6515
  • 6,3502
  • 259.291
  • 101849
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti

Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti

Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kadrosuna kattığı kaleci Ufuk Ceylan, sağlık kontrolünden geçti.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Ufuk'un Acıbadem Fulya Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Açıklamada, detaylı kan tetkikleri yapılan Ufuk Ceylan'ın ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerle sezon öncesi muayenelerinin tamamlandığı bildirildi.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Survivor'a star lazım'
Beyazıt Öztürk kardeşine öyle bir hediye aldı ki... Kesenin ağzını açtı!
Evlenip 7 çocuk yapmak isterim
İstanbullu Gelin dizisinin yıldızı Aslı Enver tercihini yaptı!
Tuvana Türkay ve Alper Potuk'tan şok karar!
<p>Kalp krizi belirtileri nelerdir? Kadınlarda ve erkeklerde kriz bulguları farklı mıdır? Kalp krizi

Kalp Krizi Belirtileri Nelerdir? Kadınlarda ve Erkeklerde Kriz Bulguları Farklı Mıdır? | Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Suriye sınırına tank takviyesi

4 bilezikle başladı! Milyonluk servetin sahibi oldu