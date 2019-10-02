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  3. UEFA'dan Trabzonspor'a tribün kapama cezası

UEFA'dan Trabzonspor'a tribün kapama cezası

UEFA'dan Trabzonspor'a tribün kapama cezası

Trabzonspor, UEFA'nın Sparta Prag'la oynanan maçta sahaya atılan yabancı maddeler sebebiyle tribün kapatma cezası verdiğini açıkladı.

UEFA Trabzonspor'a, Sparta Prag maçında sahaya atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verdi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle;

UEFA Disiplin Kurulu tarafından, Sparta Prag ile sahamızda oynadığımız karşılaşmada güney kale arkasındaki bazı bloklardan atılan yabancı maddeler nedeniyle tribün kapatma cezası verilmiştir.

Buna göre 3 Ekim Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda oynayacağımız FC Basel karşılaşmasında Güney Kale Arkası Üst A Blok - Güney Kale Arkası Üst G Blok - Güney Kale Arkası Alt I, J, K ve L bloklar bloke edilmiştir. İlgili tribünlere kesinlikle taraftar girişi olmayacaktır.

Kulübümüzün benzeri bir eylemin tekrarlanması halinde daha ağır bir ceza ile karşılaşacağını belirtir, tüm taraftarlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz.

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