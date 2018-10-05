UEFA'dan Spartak Trnava'ya saha kapatma cezası
UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile Anderlecht arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi ekibe 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
20 Eylül günü Slovakya'da oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle disipline sevk edilen Spartak Trnava7ya 'Seyircilerinin yaptığı ırkçı tezahüratlar, merdiven aralarının boş bırakılmaması ve beşten fazl sarı kart görmesi' nedenleriyle evinde 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.
UEFA ayrıca Trnava'ya 82 bin euro para cezası da verdi. Fenerbahçe'nin de bulunduğu D Grubu'nda bulunan Spartak Trnava buna göre evinde 25 Ekim'de Dinamo Zagreb'le yapacağı maçı seyircisiz oynayacak.