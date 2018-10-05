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UEFA'dan Spartak Trnava'ya saha kapatma cezası

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UEFA Disiplin Kurulu, Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava ile Anderlecht arasında oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle ev sahibi ekibe 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

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20 Eylül günü Slovakya'da oynanan maçta yaşanan olaylar nedeniyle disipline sevk edilen Spartak Trnava7ya 'Seyircilerinin yaptığı ırkçı tezahüratlar, merdiven aralarının boş bırakılmaması ve beşten fazl sarı kart görmesi' nedenleriyle evinde 1 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

UEFA ayrıca Trnava'ya 82 bin euro para cezası da verdi.  Fenerbahçe'nin de bulunduğu D Grubu'nda bulunan Spartak Trnava buna göre evinde 25 Ekim'de Dinamo Zagreb'le yapacağı maçı seyircisiz oynayacak.

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