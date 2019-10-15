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  3. UEFA'dan skandal hamle! Milli takımımızın asker selamlı gol sevinci için soruşturma başlatıldı

UEFA'dan skandal hamle! Milli takımımızın asker selamlı gol sevinci için soruşturma başlatıldı

UEFA'dan skandal hamle! Milli takımımızın asker selamlı gol sevinci için soruşturma başlatıldı

UEFA, Almanya ve Fransa'nın başvurusu üzerine Fransa-Türkiye maçında A Milli Takım'ın asker selamlı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

UEFA, Fransa - Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı asker selamlı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

UEFA, TFF'DEN YAZILI SAVUNMA İSTEDİ

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yazılı savunma talep etti.

Milli takımımız, Fransa maçının 81. dakikasında Kaan Ayhan ile bulduğu gol sonrası Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlerimize destek vermişti.

FRANSIZ YAYINCIDAN AÇIKLAMA

A Milli Takımımızın Asker Selamı'nı ekrana vermeyen Fransız yayıncı M6 Group'tan açıklama geldi.

M6 Group'tan yapılan açıklamada, "UEFA'nın özel olarak şartı, herhangi politik çağrışımı yayınlamamamız yönündeydi. Önce Türkiye'nin golü sonrasında, ardından da maç sonunda röportajlar yapılırken selam verildi." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

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