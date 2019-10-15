UEFA'dan skandal hamle! Milli takımımızın asker selamlı gol sevinci için soruşturma başlatıldı

UEFA, Fransa - Türkiye maçında A Milli Takım'ın yaşadığı asker selamlı gol sevinci nedeniyle soruşturma başlattı.

UEFA, TFF'DEN YAZILI SAVUNMA İSTEDİ

UEFA, Türkiye Futbol Federasyonu’ndan yazılı savunma talep etti.

Milli takımımız, Fransa maçının 81. dakikasında Kaan Ayhan ile bulduğu gol sonrası Türk taraftarların bulunduğu bölgeye giderek asker selamı vermiş, Barış Pınarı Harekatı’nda görev yapan askerlerimize destek vermişti.

FRANSIZ YAYINCIDAN AÇIKLAMA

A Milli Takımımızın Asker Selamı'nı ekrana vermeyen Fransız yayıncı M6 Group'tan açıklama geldi.

M6 Group'tan yapılan açıklamada, "UEFA'nın özel olarak şartı, herhangi politik çağrışımı yayınlamamamız yönündeydi. Önce Türkiye'nin golü sonrasında, ardından da maç sonunda röportajlar yapılırken selam verildi." ifadeleri kullanıldı.

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN AÇIKLAMA

#CANLI Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Fransa-Türkiye maçı sonrası Fransız Bakanın Türk takımını UEFA'ya şikayetine ilişkin açıklama yapıyor pic.twitter.com/aOAGU3NPFa — 24 TV (@yirmidorttv) October 15, 2019

#CANLI Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: [Fransa-Türkiye maçı sonrası Fransız Bakanın Türk takımını UEFA'ya şikayeti] Algıyı başka yönlere çekmek isteyenlerin yanlış işlerle uğraştığını vurgulamak istiyorum pic.twitter.com/PFbOPq4ADt — 24 TV (@yirmidorttv) October 15, 2019

#CANLI Bakan Kasapoğlu: [Fransa-Türkiye maçı] Biz ülke olarak sporun dostluk ruhundan vazgeçmeyeceğiz. Varını yoğunu sahada ortaya koyan Milli takımımızın, selamıyla Mehmetçiğimize moral veren değerli futbolcularımızın her daim yanındayız pic.twitter.com/SH4SRBCfk5 — 24 TV (@yirmidorttv) October 15, 2019