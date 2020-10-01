UEFA'dan sınırlı seyirci kararı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonunun en iyi oyuncusu ödülünün sahibi Bayern Münihli Robert Lewandowski oldu.

UEFA, maçlara yüzde 30 oranda seyirci alınmasına karar verildiğini ve bu konunun yerel hükümetlerle görüşüleceğini açıkladı.

Fenerbahçe, Papiss Cisse'yi transfer ettiğini resmen açıkladı. Sarı-Lacivertliler 15. transferini Senegalli golcüyle yaptı.

Papiss Cisse'nin maaşı şaşırttı! İşte sözleşme detayları...

Samatta'dan sonra Papiss Cisse'yi de kadrosuna katan Fenerbahçe, dün akşam saatlerinde yıldız golcüyü İstanbul'a getirmişti. Sarı-Lacivertlilere 1+1 yıllık imza atacak olan Senegalli forvet, 1,5 milyon euro maaş beklentisini de 900 bin euro seviyelerine çekti.