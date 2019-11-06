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  3. UEFA'dan Selçuk İnan'a sihirbaz göndermesi

UEFA'dan Selçuk İnan'a sihirbaz göndermesi

UEFA'dan Selçuk İnan'a sihirbaz göndermesi

UEFA'nın Almanca yayın yapan resmi Twitter hesabı, Selçuk İnan'ın son idmanda çekilen fotoğrafını paylaşarak 'sihirbaz' göndermesi yaptı.

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü hafta maçında bu akşam İspanyol devi Real Madrid ile karşılaşacak.

Kritik mücadele öncesinde UEFA'nın Twitter'daki Almanya edisyonu, Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan'la ilgili bir paylaşım yaptı.

Sarı-kırmızılı ekibin Santiago Bernabéu'da gerçekleştirdiği son idmanda Selçuk İnan'ın topla çalıştığı bölüme ait bir kare yayınlayan UEFA, başarılı futbolcu için 'sihirbaz' göndermesi yaptı.


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