UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz İstanbul talebi...

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde turnuvanın çeyrek ve yarı final maçlarının da İstanbul'a taşınacağı ifade edildi. İşte UEFA'nın salı günü yapacağı kritik toplantıda çıkması beklenen kararlar.

UEFA'nın 21 Nisan'da, 55 ülke federasyonunun katılımıyla yapacağı video konferans toplantıda İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi için Final 8 turnuvası kararı çıkacak.

UEFA'nın ağustosun ikinci yarısı, en geç eylülün ilk iki haftasında oynatmayı planladığı çeyrek final maçları tek ayaklı olacak. Sabah'tan Bülent Timurlenk'in haberine göre 8 takımın; çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 ve final karşılaşmasıyla 7 sınavı için TFF ile irtibata geçen UEFA, takımların hazırlık yapabilecekleri tesislerin listesini istedi.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final dışında Türk Telekom, Ülker ve Vodafone Park, alternatifler arasında yer alıyor. Kasımpaşa ve Başakşehir ile TFF'nin Riva Tesisleri, takımların idman sahası olacak.



GÖRÜŞÜLECEK DİĞER KONULAR

Maçların seyircisiz oynanmasını planlayan UEFA'nın, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde stat kapasitesinin yüzde 30'luk dilimine denk gelen rakamda taraftar alabileceği de konuşuluyor. UEFA'nın bu planı hayata geçirebilmesi için yayıncı kuruluşların da projeye onay vermesi gerekiyor. Salı günkü toplantıda Avrupa Uluslar Ligi maçlarının iptal kararı da açıklanacak. Ayrıca UEFA'nın eylül ayına ertelediği EURO 2021'deki 4 takımı belirleyecek play-off'ların tarihi belirlenecek.

YILDIZ YAĞMURU

Neymarlı PSG, Diego Costalı Atletico Madrid, Lookmanlı Leipzig ve Zapatalı Atalanta, İstanbul'daki 8'li Final vizesini almıştı. Son 16 turu rövanşından da 4 takım gelecek. Real Madrid-M.City: 1-2, Lyon-Juventus: 1-0, Napoli-Barcelona: 1-1 ve Chelsea-B.Münih: 0-3 karşılaşmalarında tur atlayacak 4 takımın kim olacağı merakla bekleniyor. Messili Barcelona ve Ronaldolu Juventus'un işi hiç kolay değil.

'ÖDEMELERİ BİR SÜRE DONDURDUK'

Türk futbolunun yayıncısı Digiturk, Kulüpler Birliği'nin dayanışma çağrısını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Digiturk, dünya genelinde bazı yayıncılar naklen yayın lisans anlaşmalarını feshetmeye karar verirken bu tür bir adım atmamış, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. Sezonun yeni takvimi netleşince yeni ödeme takvimi belli olacaktır" denildi.