UEFA'dan Şampiyonlar Ligi için sürpriz İstanbul talebi...

UEFA'nın 21 Nisan'da, 55 ülke federasyonunun katılımıyla yapacağı video konferans toplantıda İstanbul'da oynanacak Şampiyonlar Ligi için Final 8 turnuvası kararı çıkacak.
UEFA'nın ağustosun ikinci yarısı, en geç eylülün ilk iki haftasında oynatmayı planladığı çeyrek final maçları tek ayaklı olacak. Sabah'tan Bülent Timurlenk'in haberine göre 8 takımın; çeyrek finalde 4, yarı finalde 2 ve final karşılaşmasıyla 7 sınavı için TFF ile irtibata geçen UEFA, takımların hazırlık yapabilecekleri tesislerin listesini istedi.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki final dışında Türk Telekom, Ülker ve Vodafone Park, alternatifler arasında yer alıyor. Kasımpaşa ve Başakşehir ile TFF'nin Riva Tesisleri, takımların idman sahası olacak.
GÖRÜŞÜLECEK DİĞER KONULAR
Maçların seyircisiz oynanmasını planlayan UEFA'nın, sosyal mesafeyi koruyacak şekilde stat kapasitesinin yüzde 30'luk dilimine denk gelen rakamda taraftar alabileceği de konuşuluyor. UEFA'nın bu planı hayata geçirebilmesi için yayıncı kuruluşların da projeye onay vermesi gerekiyor. Salı günkü toplantıda Avrupa Uluslar Ligi maçlarının iptal kararı da açıklanacak. Ayrıca UEFA'nın eylül ayına ertelediği EURO 2021'deki 4 takımı belirleyecek play-off'ların tarihi belirlenecek.
YILDIZ YAĞMURU
Neymarlı PSG, Diego Costalı Atletico Madrid, Lookmanlı Leipzig ve Zapatalı Atalanta, İstanbul'daki 8'li Final vizesini almıştı. Son 16 turu rövanşından da 4 takım gelecek. Real Madrid-M.City: 1-2, Lyon-Juventus: 1-0, Napoli-Barcelona: 1-1 ve Chelsea-B.Münih: 0-3 karşılaşmalarında tur atlayacak 4 takımın kim olacağı merakla bekleniyor. Messili Barcelona ve Ronaldolu Juventus'un işi hiç kolay değil.
'ÖDEMELERİ BİR SÜRE DONDURDUK'
Türk futbolunun yayıncısı Digiturk, Kulüpler Birliği'nin dayanışma çağrısını memnuniyetle karşıladığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Digiturk, dünya genelinde bazı yayıncılar naklen yayın lisans anlaşmalarını feshetmeye karar verirken bu tür bir adım atmamış, sadece ödemelerini geçici bir süre için dondurmuştur. Sezonun yeni takvimi netleşince yeni ödeme takvimi belli olacaktır" denildi.
Beşiktaş'ta Dorukhan sözleşmesini tek taraflı feshederken sırada yeni isimler de var. 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan ayrılık kararını faksla kulübe iletti.
TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Digiturk'le biz devamlı görüşüyoruz. Mart taksidinin ödenmesini istiyoruz. Mart'ta biri seyircisiz de olsa 3 maç oynandı ve programımızı uyguladık. Mart ödenmeli.”
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, “Salgın nedeniyle maaşınızdan vazgeçer misiniz” sorusuna net yanıt verdi: “Bu soru ile neden bahsediyorsunuz şimdi? Maaş mı yoksa geride kalan maaş mı? Brezilya'da kaç kulüp ödemeleri zamanında yapıyor? Kulübüm diğer yükümlülükleri yerine getirdiği sürece maaşımı bu dönemde bırakırdım.”
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Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki Şampiyonlar Ligi finali öncesinde turnuvanın çeyrek ve yarı final maçlarının da İstanbul'a taşınacağı ifade edildi. İşte UEFA'nın salı günü yapacağı kritik toplantıda çıkması beklenen kararlar.