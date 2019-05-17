UEFA'dan Pochettino'ya ertelemeli ceza

UEFA'dan yapılan açıklamada, Ajax'ın konuk olduğu Tottenham'ı 1-0 yendiği 30 Nisan'da oynanan Şampiyonlar Ligi yarı final karşılaşmasının geç başlaması nedeniyle taraflara cezalar verildiği belirtildi.

Tottenham'ın teknik direktörü Pochettino'ya, oyuncularını sahaya zamanında çıkarmayarak maçın geç başlamasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle ertelemeli 1 maç men cezası verilirken, kulüp ise 10 bin avro para cezasına çarptırıldı. Ajax'ı çalıştıran Erik Ten Hag'a ise uyarı cezası verildi.

Pochettino, cezanın ertelemeli verilmesi nedeniyle 1 Haziran'da Liverpool ile Tottenham arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalini, yedek kulübesinden takip edebilecek. Arjantinli teknik adam, bir sene içinde takımının Avrupa arenasındaki bir karşılaşmasını ise tribünlerden izleyecek.