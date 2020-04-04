UEFA'dan mesaj: Tescil etmeyin

SPOR GÜNDEMİ

Ligler ne zaman başlayacak? Başkan Özdemir duyurdu Ligler ne zaman başlayacak? Başkan Özdemir duyurdu TFF Başkanı Nihat Özdemir yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunuyor...

Kayserispor ikna olmadı, Beşiktaş'ta Mensah için yeni formül Kayserispor ikna olmadı, Beşiktaş'ta Mensah için yeni formül Beşiktaş'ın almak için nabız yokladığı Bernard Mensah için kulübü Kayserispor'un istediği 4 milyon Euro'luk bonservis bedeli transferi zora soktu…

Comolli'nin koltuğuna o geliyor Comolli'nin koltuğuna o geliyor Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen futbolda Fenerbahçe yönetimi çalışmalarını sürdürüyor... Damien Comolli'nin istifasının ardından sportif direktörlük görevinin devam edeceğini açıklayan başkan Ali Koç, yeni bir isim için çalışmalarını sürdürdüğünü açıklamıştı. Sarı-lacivertlilerin, iki hafta önce Barcelona'da da görev yapan İtalyan futbol adamı Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Fatih Terim'den telekonferans yoluyla toplantı Fatih Terim'den telekonferans yoluyla toplantı Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, A Takım futbolcularıyla telekonferans yoluyla gerçekleştirdiği görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak, "Hepinizi çok özlemişim. Sizleri görmek beni çok mutlu etti" notunu düştü.

Borussia Dortmund'dan örnek hareket Borussia Dortmund'dan örnek hareket Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund, stadının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında tedavi merkezine dönüştürüleceğini açıkladı.

Arda Turan: ‘3-4 sene daha oynarım‘ Arda Turan: ‘3-4 sene daha oynarım‘ Ocak ayı transfer döneminde, Medipol Başakşehir ile olan sözleşmesini fesheden ve herhangi bir kulüple anlaşamayan Arda Turan, A Spor'a geleceği ile alakalı flaş açıklamalarda bulundu.