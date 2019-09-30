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UEFA'dan iki Türk kadın hakemlere görev

UEFA'dan iki Türk kadın hakemlere görev

UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda iki Türk hakem düdük çalacak.

FIFA kokartlı Türk kadın hakemler Neslihan Muratdağı ve yardımcı hakem Betül Nur Yılmaz, UEFA Avrupa 19 Yaş Altı Kadınlar Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2-8 Ekim'de İtalya'da düzenlenecek organizasyonda Muratdağı ve Yılmaz, UEFA tarafından görevlendirildi.

İki Türk hakemin elemelerde görev alacağı maçlar daha sonra UEFA tarafından açıklanacak.

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