UEFA'dan iki maç erteleme

UEFA, koronavirüsü sebebiyle UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak iki maçın ertelendiğini açıkladı

Galatasaray yönetiminden Divan üyelerine protesto

Galatasaray'ın Mart ayı Divan Kurulu toplantısında ilginç bir görüntü oluştu. Sarı kırmızılılarda başkan Mustafa Cengiz ve yönetim, üyeleri protesto etti.