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UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

UEFA'dan Halis Özkahya'ya görev

Halis Özkahya, EURO 2020 Elemeleri'nde Liechtenstein-Bosna Hersek maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halis Özkahya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri J Grubu'nda Liechtenstein ile Bosna Hersek arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, UEFA tarafından görevlendirilen Özkahya'nın 18 Kasım Pazartesi günü başkent Vaduz'daki Rheinpark Stadı'nda oynanacak karşılaşmada düdük çalacağı aktarıldı.

Özkahya'nın yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ile Ceyhun Sesigüzel'in yapacağı müsabakada dördüncü hakemlik görevini Hüseyin Göçek'in üstleneceği kaydedildi.

(AA)


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