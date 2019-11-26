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  3. UEFA'dan flaş değişiklik! Türk hakemin yerine İtalyan hakem

UEFA'dan flaş değişiklik! Türk hakemin yerine İtalyan hakem

UEFA'dan flaş değişiklik! Türk hakemin yerine İtalyan hakem

UEFA, Dudelange - APOEL arasında oynanacak maça atadığı Halis Özkahya'yı Kıbrıs Rum Kesimi federasyonunun itirazı üzerine değiştirdi ve maça İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi atadı.

UEFA, Kıbrıs Rum Kesimi Futbol Federasyonu'nun itirazı üzerine Dudelange - APOEL arasında oynanancak maçın hakemi Halis Özkahya'yı değiştirdi.

Hakem atamalarının ardından UEFA'ya resmi başvuruda bulunarak Türk hakem Halis Özkahya'nın değiştirilmesini talep eden Kıbrıs Rum Kesim Federasyonu'nun bu talebi yerinde bulundu ve maça İtalyan hakem Gianluca Rocchi'yi atadı.

UEFA'ya "siyasi nedenlerden dolayı" bir itiraz dilekçesi sunan APOEL, "Türk hakemlerin 45 yıl aradan sonra Kıbrıs Rus Kesimi takımının maçına atanması talihsizliktir ve UEFA'nın bu konuda acilen bir önlem alması, gerekli değişikliği yapması kaçınılmazdır" denildi.

APOEL'in itirazını yerinde bulan UEFA, "koasa yol açmamak" adına Halis Özkahya'yı atadığı maçtan geri aldı ve Türk hakemin yerine İtalyan hakem Rocchi'yi görevlendirdi.

(Sporx)


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