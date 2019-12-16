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  3. UEFA'dan bir skandal karar daha! 13 futbolcuya aynı eylemi tekrarlamamaları için uyarı gönderildi

UEFA'dan bir skandal karar daha! 13 futbolcuya aynı eylemi tekrarlamamaları için uyarı gönderildi

UEFA'dan bir skandal karar daha! 13 futbolcuya aynı eylemi tekrarlamamaları için uyarı gönderildi

Milli futbolcularımızın asker selamı vermesiyle ilgili UEFA'nın TFF'ye para cezası vereceği iddia edildi.

EURO 2020 Elemeleri'nde Türkiye'nin Arnavutluk ve Fransa ile oynadığı maçlarda milli futbolcularımızın gollerden sonra asker selamı vermesi uzun süre gündem olmuştu. UEFA'nın bu konu hakkında başlattığı soruşturmanın tamamlandığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde söz konusu soruşturmayla ilgili Türkiye'ye herhangi bir ceza verilmeyeceği haberleri çıkmıştı. Bu kez Kicker Gazetesi'nden farklı bir iddia ortaya atıldı.

TÜRKİYE'YE 50 BİN EURO PARA CEZASI

Alman basınından Kicker'da yer alan haberde UEFA asker selamı veren 13 futbolcumuza uyarı cezası verdi. Futbolcuların bir daha aynı eylemi tekrarlamamaları iletildi. Ayrıca TFF'ye de 50 bin euro para cezası verildiği iddia edildi. Haberde, Fransa maçında gol atan ve asker selamı vermeyi reddeden Kaan Ayhan'ın uyarı dışında tutulduğu vurgulandı.

UEFA'nın soruşturmayla ilgili resmi kararını önümüzdeki günlerde açıklayacağı da kaydedildi.

(Futbol Arena)


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