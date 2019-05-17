Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0484
  • 6,7573
  • 248.108
  • 86.796
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. UEFA'dan Beşiktaş'a iyi, Trabzonspor'a kötü haber

UEFA'dan Beşiktaş'a iyi, Trabzonspor'a kötü haber

UEFA'dan Beşiktaş'a iyi, Trabzonspor'a kötü haber

UEFA, Beşiktaş'ın FFP konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve siyah-beyazlılar için takip periyodunun sona erdiğini açıkladı. Trabzonspor'un ise 2016'da yaptığı anlaşmaya uymadığı ve bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.

UEFA, Beşiktaş'ın FFP konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve siyah-beyazlılar için takip periyodunun sona erdiğini açıkladı. Trabzonspor'un ise 2016'da yaptığı anlaşmaya uymadığı ve bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıntılar birazdan...

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Alişan'ın eşi sahneye ısındı
Yeni Batman'i Robert Pattinson mı canlandırıcak?
Gurur Aydoğan açıkladı! Ayrıldık
Öğrencinin sorusu Tümer Metin'i çıldırttı: Manyak mısın?
Neslihan Atagül sevgisini haykırdı!
Binali Yıldırım´ın Twitter hesabından paylaştığı video çok sayıda kişi tarafından beğenildi. Cum

Binali Yıldırım: Biz herkesi seviyoruz

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Elinde silahla intihara kalkışan cezaevi firarisi, 8 saatte ikna edildi

Yakıt deposunda kokusu soğanla engellenen eroin bulundu