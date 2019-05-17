UEFA'dan Beşiktaş'a iyi, Trabzonspor'a kötü haber

UEFA, Beşiktaş'ın FFP konusunda yaptığı anlaşmaya uyduğunu ve siyah-beyazlılar için takip periyodunun sona erdiğini açıkladı. Trabzonspor'un ise 2016'da yaptığı anlaşmaya uymadığı ve bir üst kurula sevk edildiği kaydedildi.

Ayrıntılar birazdan...