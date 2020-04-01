UEFA'da en kritik gün

AKŞAM
UEFA, koronavirüs salgını süresince ertelenen liglerin ne zaman başlayacağı ve bununla birlikte futbolcu sözleşmeleri hakkında kapsamlı bir toplantı gerçekleştirecek. Bugün düzenlenecek olan toplantıya 55 ülkenin üye federasyonu katılacak ve telekonferans şeklinde yapılacak. Toplantıda liglerin ne zaman başlayacağı konusu gündemin ilk maddesi olacak. UEFA üyeleri, takvim konusunda olası seçenekleri masaya yatıracak. Kulüplerin bu süreçte yaşadığı ekonomik krizi en az hasarla atlatmaları için çözüm yolları arayacak. Öte yandan toplantıda sezon sonunda sözleşmeleri biten futbolcular ve transfer dönemine dair konular da ele alınacak.
MİLLİ TAKIMLAR MASADA OLACAK
UEFA, özellikle bu süreçte yaşanan maddi kayıptan dolayı birçok kulübün maaş indirimine gitmesinden dolayı süreci en az hasarla atlatma konusuna ağırlık verecek. Milli takımların maç programları da masaya yatırılacak
Tecrübeli hoca, sosyal medya hesabından Sarı-Lacivertli takımdaki fotoğraflarını paylaştı ve “Fenerbahçe'de teknik direktör olarak çalıştığım güzel zamanlarımdan“ notunu düştü.
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