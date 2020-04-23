UEFA, yerel liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesini istedi

SPOR GÜNDEMİ

Ve UEFA kararını açıkladı! 'Ligleri bu tarihe kadar bitirin' Ve UEFA kararını açıkladı! 'Ligleri bu tarihe kadar bitirin' UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.

'İndirim yapmam' haberlerine cevap verdi 'İndirim yapmam' haberlerine cevap verdi Burak Yılmaz'ın Beşiktaş yönetiminin maaş indirim talebine olumsuz cevap verdiği iddia edilmişti. Tecrübeli futbolcu, hakkında çıkan bu haberi yalanladı.

Babası bombayı patlattı: Oğlumu aradım ve transferin doğru olduğunu söyledi Babası bombayı patlattı: Oğlumu aradım ve transferin doğru olduğunu söyledi İngiltere Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, önümüzdeki sezonun takviyeleri için çalışmalarına başladı. Atletico Madrid forması giyen Thomas Partey'i kadrosuna katmak isteyen Arsenal, bu transfer için 45 milyon Pound'u gözden çıkardı.

Görüşmeler resmen başladı! '10 milyon Euro'nun altına düşmeyiz' Görüşmeler resmen başladı! '10 milyon Euro'nun altına düşmeyiz' Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Fratmat.info'nun özel haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Jean Michael Seri için Fulham ile masaya oturdu. İngiliz ekibinin Galatasaray'dan talep ettiği rakam ise 10 milyon Euro.

İşte Türkiye'den Devler Ligi'ne gidecek takım İşte Türkiye'den Devler Ligi'ne gidecek takım Avrupa'nın üst düzey liglerinin tamamı koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmış durumda. Liglerin oynanması için alternatif çözümler arayan UEFA, önümüzdeki sezonun Şampiyonlar Ligi planlarını da yapmaya çalışıyor. Konuyla ilgili Sun Sport'dan çok konuşulacak bir iddia ortaya atıldı.

Sürpriz adres! Kalan maçlar bakın nerede oynanacak Sürpriz adres! Kalan maçlar bakın nerede oynanacak Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Süper Lig'in kalan 8 maçının nerede oynanacağı tartışma konusu olurken Katar'dan çarpıcı bir öneri geldi. Katar hükûmeti, Süper Lig'in ülkelerinde oynanması için teklifte bulundu. Bu öneri sonrası gözler TFF'ye çevrildi.