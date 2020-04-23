UEFA, yerel liglerin ağustos ayına kadar bitirilmesini istedi

UEFA, 55 üyenin federasyon yöneticileriyle yaptığı video konferans sonrası liglerin ağustos ayından önce bitirilmesini ısrarla tavsiye etti.
Konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:
“İdeal koşulların oluşması halinde en doğru senaryo, şu anda askıya alınan yerel müsabakaların tamamlanması ve kulüplerin, UEFA turnuvalarına sağlıklı koşullarda katılmalarını sağlamaktır.
Liglerin tamamlanamaması halinde UEFA turnuvalarına katılma prosedürleri nesnel ve şeffaf olmalıdır. Federasyonlar ve ligler, sıralamaları ve koşulları göz önünde bulundurarak nihai kararı alma yetisine sahip olmalıdır."
LİGLERİNİ TAMAMLAYAMAYAN ÜLKELERDE AVRUPA KUPALARINA HANGİ TAKIMLAR GİDECEK?
UEFA, liglerini tamamlayamayacağını belirten ülkelerde, Avrupa katılımı için son kararı yerel federasyonların vereceğini ve 4 sorunun yanıtına göre onaylanacağını belirtti.
-Karar adil mi?
-Karar şeffaf mı?
-Karar tarafsız mı?
-Lig, tamamlayamama şartlarına uygun mu?
UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ağustos ayından önce tamamlanmasını istedi.
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