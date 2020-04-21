UEFA, üye ülkelerden liglerin ve kupa maçlarının oynanarak tamamlanmasını istedi

SPOR GÜNDEMİ

Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti Kahreden haber! 19 yaşındaki futbolcu vefat etti Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Hakan Çalhanoğlu 5 yıllık imzayı atıyor Hakan Çalhanoğlu 5 yıllık imzayı atıyor Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübüyle mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatacağı ifade edildi.

UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar UEFA'nın toplantısı sona erdi! İşte alınan karar UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.

Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi Fenerbahçe yönetiminden Obradovic sürprizi Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.

Aziz Yıldırım alamadı, Ali Koç işi bitiriyor Aziz Yıldırım alamadı, Ali Koç işi bitiriyor Fenerbahçe'nin 3 sene önce Aziz Yıldırım döneminde gündemine gelen Dario Maresic, bir kez daha Sarı-Lacivertlilere önerildi. Ali Koç, bu öneriyi değerlendirmeye alırken son karar yeni teknik direktöre bırakılacak. Fenerbahçe, Reims'in 3 milyon Euro vererek Sturm Graz'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralayacak.

Galatasaray'da büyük kriz Galatasaray'da büyük kriz Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu.