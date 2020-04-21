UEFA, üye ülkelerden liglerin ve kupa maçlarının oynanarak tamamlanmasını istedi

UEFA, üye ülkelerle yapılan toplantıda yerel liglerin ve kupa müsabakalarının tamamlanması yönünde tavsiyede bulundu.
Alınan kararlar perşembe günü yapılacak UEFA yönetim kurulu toplantısından sonra açıklanacak.
Eskişehirspor U-19 oyuncusu Kaan Öztürk dün gece geçirdiği bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Milan'da oynayan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun, kulübüyle mevcut sözleşmesini 5 yıl daha uzatacağı ifade edildi.
UEFA'nın 55 üye federasyonun genel sekreterleri ile yaptığı video konferans görüşmesi sona erdi. UEFA, üye ülkelerden yerel liglerin ve kupa müsabakalarının oynanarak tamamlanmasını istedi.
Fenerbahçe'de efsane koç Obradovic'in geleceği merak konusuydu. Küçülmeye gidilmesi beklenen basketbol takımında Obradovic'in de ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak sarı-lacivertli kulüp, Sırp hocayla 2+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak.
Fenerbahçe'nin 3 sene önce Aziz Yıldırım döneminde gündemine gelen Dario Maresic, bir kez daha Sarı-Lacivertlilere önerildi. Ali Koç, bu öneriyi değerlendirmeye alırken son karar yeni teknik direktöre bırakılacak. Fenerbahçe, Reims'in 3 milyon Euro vererek Sturm Graz'dan kadrosuna kattığı 20 yaşındaki stoperi satın alma opsiyonlu kiralayacak.
Galatasaray yönetimi, Abdurrahim Albayrak'ın amatör şubelerin kapatılması ve sponsorlarla ilgili açıklamasından rahatsız oldu.
Fenerbahçe, Arsenal'in yıldızı Mesut Özil için girişimlerini bir kez daha sıklaştırdı. Başkan Ali Koç, Özil'i yakın markaja alırken oyuncuya ‘şimdi tam zamanı' diyerek sunabileceği maksimum teklifi iletti. Başarılı futbolcunun eşi Amine Gülşe Özil'in de Türkiye'ye dönmeye sıcak bakması transferin gerçekleşme olasılığını artırıyor.