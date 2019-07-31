UEFA Şampiyonlar Ligi'nde tur atlayan takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda 5 takım tur atladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. eleme turu rövanşında 5 maç oynandı.
Sırbistan'ın Kızılyıldız, Slovenya'nın Maribor, Azerbaycan'ın Karabağ, Norveç'in Rosenborg ve Danimarka'nın Kopenhag takımları 3. eleme turuna çıktı.
Bu turda iki maçta alınan sonuçlar şöyle:
HJK Helsinki (Finlandiya) - Kızılyıldız (Sırbistan): 0-2, 2-1
AIK (İsveç) - Maribor (Slovenya): 1-2, 3-2
Karabağ (Azerbaycan) - Dundalk (İrlanda) : 1-1, 3-0
Rosenborg (Norveç) - BATE Borisov (Belarus) : 1-2, 2-0
Kopenhag (Danimarka) - The New Saints (Galler): 2-0, 1-0
(AA)
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