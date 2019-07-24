Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7148
  • 6,3778
  • 261.512
  • 103457
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçları tamamlandı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının 2. ön eleme turu ilk ayağında 7 müsabaka oynandı.

2. ön eleme turu rövanşları, 30-31 Temmuz tarihlerinde yapılacak.     

Sonuçlar şöyle:     

BATE Borisov (Belarus) - Rosenborg (Norveç): 2-1     

Ferencvaros (Macaristan) - Valletta (Malta): 3-1     

Cluj (Romanya) - Maccabi Tel-Aviv (İsrail): 1-0     

Maribor (Slovenya) - AIK (İsveç): 2-1     

Kızılyıldız (Sırbistan) - HJK Helsinki (Finlandiya): 2-0     

Celtic (İskoçya) - Nomme Kalju (Estonya): 5-0     

Dundalk (İrlanda) - Karabağ (Azerbaycan): 1-1  

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Tolgahan Sayışman'ın 2 aylık bebeği ile olan fotoğrafına yorum yağdı
Aleyna Tilki'den ilginç 'Reynmen' yorumu
Buzlar eridi! Sinan'dan romantik paylaşım
Gamze Özçelik Afrika kıtasındaki yardımlarına devam ediyor
Fit vücudu dikkat çekti! Demet plajı salladı
<p>Gediz Nehri´nin on binlerce yılda taşıdığı alüvyonların İzmir Körfezi´nde birikmesi sonucu oluşan

Eşsiz Doğal Güzellik Gediz Deltası İçin UNESCO Çağrısı!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

600 yıldır süren gelenek

Arı zehrinin kilosu 500 bin liraya satılıyor