  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 03 Nisan 2020 Cuma 15:44
  • |
  • 03 Nisan 2020 Cuma 15:44

UEFA: 'Ligleri erkenden tescil etmeyin'

UEFA: 'Ligleri erkenden tescil etmeyin'

Paylaş

UEFA'nın 55 ülke federasyonu ile yaptığı video konferansın detayları ortaya çıkmaya başladı. Avrupa futbolunun patronunun liglerin erken tescil edilmesini istemediği ortaya çıktı.

Koronavirüsü salgını nedeniyle dünyada spor dururken; maç takvimleriyle ilgili çalışmalar da sürüyor. Bazı ülkelerde liglerin bu haliyle tescil edilmesi dillendirildi; ancak UEFA'nın buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.

Fransa ve İspanya basını UEFA'nın, federasyonlardan ligleri tescil etmekte aceleci olmamalarını istediği yazıldı. UEFA, liglerin bu haliyle tescili halinde kulüplerin, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılması konusunda tartışmalar olabileceği yönündeki mektubu, kulüp ve federasyonlara gönderdi. UEFA'nın mektubunda liglerin tescil edilmesi konusunda aceleci olunmaması tavsiyesinde bulunuldu ve aksi yönde karar alan federasyonlara bağlı kulüpler için yaptırım yapılabileceğine yer verildi.

UEFA Başkanı Alersander Ceferin, Avrupa Kulüpleri Birliği (ECA) Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligleri Başkanı Lars-Christer Olsson imzalı mektupta, "Futbolun önümüzdeki aylarda yeniden başlayacağına inanıyoruz. Yerel yönetimlerin isteğiyle alınabilecek kararlar, ulusal maçları zedeleyecektir. Liglerin oynanmamasına yönelik kararlar erken olacaktır ve doğru bir karar olmayacaktır" denildi.

Liglerin oynanması konusunda Temmuz ve Ağustos aylarına odaklanıldığı belirtilen mektupta, "Bunun içinde liglerin tamamlanmasının ardından UEFA turnuvalarının da oynanması yer almaktadır. Ortaklaşa çalışmayla maç takviminin yeniden değerlendirilmesini gereklidir. UEFA kupalarına katılım ulusal liglerin bitmesinin ardından oluşacak sportif sonuçlarla belirlenir. Erken tescil, bu durumda şüphelere neden olacaktır" ifadeleri kullanıldı.

BELÇİKA'DA ŞAMPİYON BRUGGE

Belçika Pro League, corona virüs nedeniyle Avrupa'da iptal edilen ilk lig oldu. Lig yönetimi yaptığı telekonferans sonrası ligin geri kalan kısmının oynanmamasına ve Brugge'in şampiyon olduğuna karar verdi. Lig ikincisi Gent ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Geçen yılın şampiyonu Genk ise ligi 7. tamamladı.

Clup Brugge, 6 takımın katılacağı sezon play-off'ları başlamadan önce normal sezonun bitimine bir hafta kala en yakın takipçisinin 15 puan önünde lider bulunuyor.

Brugge'ün şampiyonluğu 15 Nisan'da yapılacak toplantı sonrası resmiyet kazanacak. Oluşturulacak kurul, ligden düşme ve üst lige çıkmalara karar verecek. Geçen hafta 17 ekip, ligin bu haliyle tescil edilmesini isterken; ilk 2 ligdeki 24 takımın katılacağı toplantıda kararın onaylanması durumunda Belçika Ligi resmen tescil edilecek.

BELÇİKA KULÜPLERİ İHRAÇ EDİLECEK Mİ?

UEFA'nın bu mektubuna rağmen Belçika'da Brugge şampiyon ilan edilirken; ülke takımlarının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayakları yorumları yapıldı. TFF Başkan vekili ve UEFA yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Belçika'da ligin bitmesine sadece 1 hafta kalmıştı. Lider en yakın takipçisi ile arasında yanılmıyorsam 15 puan fark atmış. 15 Nisan'daki kongrede karar alınacak. UEFA bunları tavsiye ediyor, "Ortak yürüyelim, beraberce yürüyelim" diyor. Önce insan sağlığı değerlendiriliyor. Ancak Belçika Hükümeti bu haliyle karar alırsa, UEFA saygı göstermek zorunda" dedi.

(NTV Spor)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Abdurrahim Albayrak'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 20 bin TL'lik destek

title

Kayserispor'da 12 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

title

Fenerbahçe'ye Avrupa müjdesi! UEFA'nın kararı bayram havası estirdi

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı
TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

TFF liglerin başlayacağı tarihi açıkladı

TFF, liglerin ne zaman başlayacağıyla alakalı bir açıklama yayımladı ve ilk kez tarih verdi.

Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu
Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu

Fatih Terim'den son dakika kararı! Suç duyurusu

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden kendisine hakaret edenler hakkında suç duyurusunda bulundu.

'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz'
'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz'

'Ligleri en geç bu tarihe kadar bitireceğiz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF'nin yaptığı açıklama sonrası değerlendirmelerde bulundu. Yardımcı, “Her halükarda ağustos ayının sonunda tüm liglerimizi bitireceğiz” dedi.

UEFA'dan Fenerbahçe'ye büyük Avrupa müjdesi
UEFA'dan Fenerbahçe'ye büyük Avrupa müjdesi

UEFA'dan Fenerbahçe'ye büyük Avrupa müjdesi

UEFA'dan çıkan kulüp lisans koşullarının gelecek sezon için askıya alınması ve finansal fair playdeki esneklik kararları Fenerbahçe'yi rahatlattı. Daha bir ay önce kara kara Avrupa kupalarına katılım formülü arayan sarı-lacivertliler nefes aldı.

Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...
Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...

Günün transfer bombası! Hasan Ali Kaldırım ezeli rakibe...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Saracchi'ye yedek arayan Cimbom, Fenerbahçe'yle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Hasan Ali Kaldırım'ı gündemine aldı. Sarı-Kırmızılıların tecrübeli sol beki tercih etmesinin sebeplerinden biri ise olası yabancı sınırı kuralı.

Koç Holding'den büyük bağış
Koç Holding'den büyük bağış

Koç Holding'den büyük bağış

Fenerbahçe başkanı Ali Koç'un başkan vekili olduğu Koç Holding'den Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek.

Falcao paylaşılamıyor
Falcao paylaşılamıyor

Falcao paylaşılamıyor

Galatasaray'ın Kolombiyalısı için Al Hilal'den sonra Al Sadd da devreye girdi. Arap basınına göre; 34 yaşındaki futbolcu, tercihini Al Sadd'dan yana kullandı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.