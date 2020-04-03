UEFA: 'Ligleri erkenden tescil etmeyin'

Koronavirüsü salgını nedeniyle dünyada spor dururken; maç takvimleriyle ilgili çalışmalar da sürüyor. Bazı ülkelerde liglerin bu haliyle tescil edilmesi dillendirildi; ancak UEFA'nın buna sıcak bakmadığı ortaya çıktı.
Fransa ve İspanya basını UEFA'nın, federasyonlardan ligleri tescil etmekte aceleci olmamalarını istediği yazıldı. UEFA, liglerin bu haliyle tescili halinde kulüplerin, gelecek sezon Avrupa kupalarına katılması konusunda tartışmalar olabileceği yönündeki mektubu, kulüp ve federasyonlara gönderdi. UEFA'nın mektubunda liglerin tescil edilmesi konusunda aceleci olunmaması tavsiyesinde bulunuldu ve aksi yönde karar alan federasyonlara bağlı kulüpler için yaptırım yapılabileceğine yer verildi.
UEFA Başkanı Alersander Ceferin, Avrupa Kulüpleri Birliği (ECA) Başkanı Andrea Agnelli ve Avrupa Ligleri Başkanı Lars-Christer Olsson imzalı mektupta, "Futbolun önümüzdeki aylarda yeniden başlayacağına inanıyoruz. Yerel yönetimlerin isteğiyle alınabilecek kararlar, ulusal maçları zedeleyecektir. Liglerin oynanmamasına yönelik kararlar erken olacaktır ve doğru bir karar olmayacaktır" denildi.
Liglerin oynanması konusunda Temmuz ve Ağustos aylarına odaklanıldığı belirtilen mektupta, "Bunun içinde liglerin tamamlanmasının ardından UEFA turnuvalarının da oynanması yer almaktadır. Ortaklaşa çalışmayla maç takviminin yeniden değerlendirilmesini gereklidir. UEFA kupalarına katılım ulusal liglerin bitmesinin ardından oluşacak sportif sonuçlarla belirlenir. Erken tescil, bu durumda şüphelere neden olacaktır" ifadeleri kullanıldı.
BELÇİKA'DA ŞAMPİYON BRUGGE
Belçika Pro League, corona virüs nedeniyle Avrupa'da iptal edilen ilk lig oldu. Lig yönetimi yaptığı telekonferans sonrası ligin geri kalan kısmının oynanmamasına ve Brugge'in şampiyon olduğuna karar verdi. Lig ikincisi Gent ise gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılacak. Geçen yılın şampiyonu Genk ise ligi 7. tamamladı.
Clup Brugge, 6 takımın katılacağı sezon play-off'ları başlamadan önce normal sezonun bitimine bir hafta kala en yakın takipçisinin 15 puan önünde lider bulunuyor.
Brugge'ün şampiyonluğu 15 Nisan'da yapılacak toplantı sonrası resmiyet kazanacak. Oluşturulacak kurul, ligden düşme ve üst lige çıkmalara karar verecek. Geçen hafta 17 ekip, ligin bu haliyle tescil edilmesini isterken; ilk 2 ligdeki 24 takımın katılacağı toplantıda kararın onaylanması durumunda Belçika Ligi resmen tescil edilecek.
BELÇİKA KULÜPLERİ İHRAÇ EDİLECEK Mİ?
UEFA'nın bu mektubuna rağmen Belçika'da Brugge şampiyon ilan edilirken; ülke takımlarının gelecek sezon Avrupa kupalarına katılamayakları yorumları yapıldı. TFF Başkan vekili ve UEFA yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı ise konuyla ilgili TRT Spor'a yaptığı açıklamada, "Belçika'da ligin bitmesine sadece 1 hafta kalmıştı. Lider en yakın takipçisi ile arasında yanılmıyorsam 15 puan fark atmış. 15 Nisan'daki kongrede karar alınacak. UEFA bunları tavsiye ediyor, "Ortak yürüyelim, beraberce yürüyelim" diyor. Önce insan sağlığı değerlendiriliyor. Ancak Belçika Hükümeti bu haliyle karar alırsa, UEFA saygı göstermek zorunda" dedi.
(NTV Spor)
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