UEFA, koronavirüs tehlikesine karşı yeni bir maç takvimi çalışması başlattığını açıkladı

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da sona eren 44. UEFA Kongresi'nde konuşan kurumun genel sekreteri Theodore Theodoridis, Avrupa'da hızla yayılan salgın nedeniyle futbol organizasyonlarının ertelenmesi olasılığı göz önüne alınarak, yeni bir takvim üzerinde çalışacak bir grup kurulduğunu belirtti.
Toplantıya katılan FIFA Başkanı Gianni Infantino ise salgının yayılmasını önlemek amacıyla yetkililerle birçok ortak çalışma yürüttüklerini ve panik yapılmaması gerektiğini söyledi.
Koronavirüs nedeniyle liglerin 23 Mart'a kadar ertelendiği İsviçre'nin futbol federasyonu başkanı Dominique Blanc, salgına karşı daha sert tedbirler alınması gerektiğini savunarak, "Koronavirüs, futbol kurumlarını ve profesyonel futbolu sekteye uğratabilecek boyutlara ulaşabilir." uyarısında bulundu.
Salgın nedeniyle İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) son iki haftada birçok lig maçı ertelenirken, UEFA Avrupa Ligi'nde Inter ile Ludogorets arasındaki karşılaşma, seyircisiz oynanmıştı.
Teknik direktör Kemal Özdeş ile yollarını ayıran Yeni Malatyaspor, tecrübeli antrenör Hikmet Karaman ile anlaşma sağlandı.
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