UEFA Finansal Fair-Play'de kemerleri gevşetecek

Dünya koronavirüs sebebiyle krize girdi. Futbol da haliyle bundan nasibini aldı. Zarar uluslararası boyutlara ulaştı.
Bilindiği gibi UEFA'nın bir süredir uygulamaya koyduğu sert müeyyidelerle kulüplerin ekonomisini dengelemeye ve ayakta tutmaya çalışıyordu. Bu bağlamda da Galatasaray başta olmak üzere büyük kulüplerimizin de UEFA ile gelecek yıllara dayalı anlaşmaları taahhütleri vardı.
Ve UEFA, EURO 2020'nin 2021'e alındığı açıkladı. Birçok organizasyon ertelenmek durumunda kaldı. Şu anki durumla ve önümüzdeki aylarla ilgili soru işareti çok.
FFP'DE ESNEKLİK GÖSTERİLECEK
Öncelikli olarak kulüplerin durumunu düşünen Avrupa futbolunun patronu UEFA'dan pozitif mesajlar geldi.
Gelişmeleri yakından takip eden Aleksander Ceferin başkanlığındaki UEFA, sezon sonu ve gelecek sezon öncesini dikkate alarak kulüplere Finansal Fair Play konusunda oldukça kolaylık sağlamayı düşünüyor. Çünkü olağanüstü bir durum söz konusu.
Kulüplerin önemli can damarlarından olan hasılatların kesilmesini de dikkate alan UEFA heyeti, Finansal Fair Play'de esnekliğe gidecek. Cezai müeyyideler şimdilik askıya alınacak gibi.
UEFA'nın kaybı 1,9 milyar avro
EURO 2020, bir yıl sonrasına ertelendi. Ve bu ertelemenin ortalama kaybının 1,9 milyar avro olduğu açıklandı. On iki farklı ülkede yapılması planlanan ve uzun süredir hazırlanılan Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesi sponsorluk gelirleri, bilet satışları ve yayın haklarını etkiledi. Bilet satışından kaynaklanan ortalama kayıp 600 milyon avro olarak belirtilirken sponsor gelirleri ve yayın gelirlerinden de 1,3 milyar avroluk bir zarar söz konusu.
(Türkiye)
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic geldi ancak İngiliz basını sarı lacivertlilerin bu talebini gerçekçi bulmuyor.
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