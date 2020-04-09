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aksam.com.tr
  • 09 Nisan 2020 Perşembe 21:39
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  • 09 Nisan 2020 Perşembe 21:39

UEFA EURO 2020'yi aynı şehirlerde düzenlemeyi planlıyor

UEFA EURO 2020'yi aynı şehirlerde düzenlemeyi planlıyor

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UEFA'nın koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi şehirlerini değiştirmeyi planlamadığı belirtildi.

UEFA'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir yıl ertelediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (EURO 2020) ev sahibi şehirlerini değiştirmeyi planlamadığı belirtildi.

İngiliz Sky Sports'a konuşan bir UEFA yetkilisi, 12 farklı ülkenin ev sahipliğinde düzenlenecek şampiyonada maçların oynanacağı şehirlerde değişiklik düşünülmediğini belirtti.

Maç takvimi hakkında kesinleşmiş bir durum olmadığını kaydeden UEFA yetkilisi, "Ev sahibi şehirlerle sürekli iletişim halindeyiz. Fikstürle ilgili de önümüzdeki süreçte duyuru yapılacak." ifadelerini kullandı.

EURO 2020'nin ev sahipleri arasında koronavirüsten en fazla etkilenen İtalya ve İspanya'nın da yer alması soru işaretlerine neden olmuştu.

UEFA, 12 Haziran-12 Temmuz 2020 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan şampiyonayı 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihlerine ertelemişti.

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