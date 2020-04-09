UEFA EURO 2020'yi aynı şehirlerde düzenlemeyi planlıyor

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Fenerbahçe'ye teknik direktör müjdesi Fenerbahçe'ye teknik direktör müjdesi Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, ismi son dönemde Fenerbahçe ile sıkça anılan teknik direktörleri Erol Bulut hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulüp ile Erol Bulut'un anlaşması halinde zorluk çıkarmayacaklarını belirten Çavuşoğlu, "Teklif gelirse ve hocamız da gitmek isterse, yolunu gururla açarız" diyerek ayrılığa yeşil ışık yaktı.

Fenerbahçeliler evde antrenmana devam ediyor Fenerbahçeliler evde antrenmana devam ediyor Sarı-lacivertli futbolcular, koronavirüs tedbirleri kapsamında Süper Lig'e verilen arada antrenmanlarını evde sürdürüyor.

Maaş indirimi Fatih Terim'i etkileyecek mi? Maaş indirimi Fatih Terim'i etkileyecek mi? Galatasaray gelecek sezondan itibaren maaş limitini 1.5 milyon Euro'ya çekme kararı alırken, Terim için kulübün herhangi bir tasarrufta bulunmayacağı öğrenildi. Tecrübeli hoca senelik 18 milyon TL'ye (bugünkü kurla yaklaşık 2.5 milyon Euro) imza atmıştı.

Sergen Yalçın Kartal'ı uçuşa geçirdi Sergen Yalçın Kartal'ı uçuşa geçirdi Beşiktaş, genç teknik adamın gelişinden sonra ofansif açıdan daha etkili bir takım oldu.

Onyekuru'dan aylar sonra gelen itiraf Onyekuru'dan aylar sonra gelen itiraf Galatasaray'ın yıldız oyuncularından Onyekuru flaş sözler söyledi. Oyekuru, “Afrika Kupası'ndan sonra Galatasaray'a dönmek üzereydim, ancak beni arayıp başka bir kulüp bulduklarını söylediler. Monaco'ya gitmek benim kararım değildi. Galatasaray'a dönmek için çok uğraştım” ifadelerini kullandı.

UEFA'dan yeni EURO 2020 planı UEFA'dan yeni EURO 2020 planı UEFA'nın koronavirüs salgını nedeniyle bir yıl ertelediği 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ev sahibi şehirlerini değiştirmeyi planlamadığı belirtildi.