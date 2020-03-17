UEFA, EURO 2020'yi 2021 yılına erteledi

UEFA, TFF de dahil 55 temsilcisiyle birlikte telekonferans ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınının futbol dünyasında oluşturduğu sorunların ele alındığı toplantıda bu yıl içinde düzenlenecek tüm turnuvaların son durumu tartışıldı. Bu bağlamda EURO 2020, 2021 yılına ertelendi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ise 'koronavirüs tehdidi sona erene kadar' askıya alındı.

UEFA, 12 ülkenin ev sahipliğinde 12 Haziran’da Roma’da İtalya-Türkiye maçıyla başlaması planlanan 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası’nı koronavirüs salgını sebebiyle 2021 yılına erteledi.

Turnuva, 11 Haziran-11 Temmuz 2021 tarihleri arasında oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE UEFA AVRUPA LİGİ DE ASKIYA ALINDI

Öte yandan Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi de ‘koronavirüs tehdidi sona erene kadar’ askıya alındı.

Marca’nın haberine göre ise, Şampiyonlar Ligi finali 27 Haziran'da, Avrupa Ligi finali 24 Haziran'da oynanacak.

ŞENES ERZİK’TEN AÇIKLAMA

UEFA Onursal Yönetim Kurulu Üyesi Şenes Erzik, erteleme kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Yapılacak tek bir şey vardı. EURO 2020'nin ertelenmesiydi. Bunu hep beraber konuştuğumuzda, böyle olacağını hepimiz biliyorduk yani. Bu yeni bir şey değil. Bundan sonrası önemli.

UEFA, ligleri zorla ertelemek ve federasyonların özerkliğine el sürmek istemez.

Liglerin ertelenmesi, koronavirüse çareler aranıp bulunduğunda, yaz tatilinden de fedakarlık yaparak haziran temmuz aylarında başlanarak bitirilebilir."