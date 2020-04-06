UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, “Kasamızda 600 milyon euro var ve bunu kullanmak zorundayız. FIFA'nın 2.7 milyarlık yardım paketinin sorumluluğu da FIFA finans departmanına bırakılmaz” diye konuştu.

AKŞAM

Koronavirüs sebebiyle büyük bir kriz yaşayan UEFA’da Başkan Ceferin, Alman ZDF Televizyonu’na konuştu. Ceferin, “Gerçekten çok özel bir durum ile karşı karşıyayız. Çözmeye çalıştığımız çok sayıda problem var. Ancak şu anda kasamızda 600 milyon euro bir para var ve bunu kullanmak zorundayız. Her şeyden önce ülke federasyonları ve UEFA’nın diğer fonksiyonları için bu önemli” yorumunu yaptı.

PARALAR NEREYE AKACAK!

UEFA Başkanı, “FIFA’nın 2.7 milyar euroluk yardım açıklaması acil olarak paraya ihtiyaç duyanlar için yapılmış bir açıklama. Bizim de kimin ne kadar alacağı konusunda FIFA finans departmanına onay vermemiz gerekiyormuş. Bu hem bana hem de bazılarına garip geldi. Bu paraların nereye akacağını kimse kontrol edemez. Bunun için çok katı kurallar gerekiyor ve bu sadece FIFA finans departmanına bırakılmaz” dedi.