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  • UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu
  • 18 Eylül 2020 Cuma 09:50
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.

Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri:

Rostov / Maccabi Haifa

Williem II / Rangers

Fehervar / Reims

FCSB / Slovan Liberec

Beşiktaş’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri:

CSKA Sofia / B36

AC Milan / Bodo/Glimt

Hapoel Beer-Sheva / Motherwell

Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu:

Sporting Lizbon / Aberdeen

Mura / PSV Eindhoven

Copenhagen / Piast Gliwice

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