UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu

Galatasaray’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri:
Rostov / Maccabi Haifa
Williem II / Rangers
Fehervar / Reims
FCSB / Slovan Liberec
Beşiktaş’ın play-off turundaki muhtemel rakipleri:
CSKA Sofia / B36
AC Milan / Bodo/Glimt
Hapoel Beer-Sheva / Motherwell
Aytemiz Alanyaspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki muhtemel rakipleri belli oldu:
Sporting Lizbon / Aberdeen
Mura / PSV Eindhoven
Copenhagen / Piast Gliwice
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Aytemiz Alanyaspor'un play-off turundaki olası rakipleri belli oldu.
Beşiktaş ile Fenerbahçe, İngiliz golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Ada basını iki kulübün de Watford'a kiralama teklifinde bulunduğunu duyurdu.
Beşiktaş, Gökhan Töre transferini tamamlarken, bu oyuncuyla kısa bir görüşme yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, yıllık ücret konusunda futbolcuyu ikna ederken Töre şunları söyledi: "Şartlarımız belli. İstediğin ücreti almak istiyorsan oynayıp kazanırsın."
Trabzonspor, Chelsea'den İngiliz orta saha oyuncusu Lewis Renard Baker'i kadrosuna kattı.
Galatasaray, Avrupa mesaisini kardeş ülke Azerbaycan'da açıyor.
Fenerbahçe Roma'dan Diego Perotti'yi 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle renklerine bağladı. Sarı lacivertliler oyuncuyla 3 yıllığına anlaşırken yıllık 2.5 milyon euro maaş verecek.