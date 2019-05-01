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UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları, 2 Mayıs Perşembe günü yapılacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları, 2 Mayıs Perşembe akaşamı oynanacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final ilk ayağı heyecanı, yarın TSİ 22.00'de oynanacak iki karşılaşmayla başlayacak.

Yarı final eşleşmeleri şöyle:

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Chelsea (İngiltere)

Arsenal (İngiltere) - Valencia (İspanya)

Müsabakalar, beIN Sports kanallarından naklen yayınlanacak.

(AA)

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