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UEFA Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde hakemler belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in oynayacağı karşılaşmaları yönetecek hakemler belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleriyle oynayacağı karşılaşmaların hakemleri belli oldu.

- Beşiktaş'ın perşembe günü oynayacağı Wolverhampton karşılaşmasını Avusturyalı hakem Harald Lechner yönetecek.

- Trabzonspor'un perşembe günü Basel ile oynayacağı maçı İtalyan hakem Marco Di Bello yönetecek.

- Başakşehir'in perşembe günü sahasında M'gladbach ile oynayacağı karşılaşmayı İngiliz hakem Stuart Attwell yönetecek.

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