UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları

İşte Avrupa Ligi'nde günün sonuçları:
A Grubu
Cluj 0-0 CSKA Sofia
Roma 3-1 Young Boys
B Grubu
Arsenal 4-1 Rapid Wien
Molde 3-1 Dundalk
C Grubu
Nice 2-3 Bayer Leverkusen
S. Prag 3-0 H. Beer Sheva
D Grubu
Benfica 4-0 L. Poznan
Rangers 3-2 S. Liege
E Grubu
Granada 0-1 PSV
Nicosia 2-1 PAOK
F Grubu
AZ Alkmaar 1-1 Napoli
Real Sociedad 2-2 Rijeka
G Grubu
AEK Atina 2-4 Braga
Zorya 1-0 Leicester City
H Grubu
Milan 4-2 Celtic
Lille 2-1 S. Prag
I Grubu
Qarabağ 1-1 M. Tel Aviv
Sivasspor 0-1 Villarreal
J Grubu
Royal Antwerp 3-1 L. Razgrad
LASK Linz 3-3 Tottenham
K Grubu
CSKA Moskova 0-1 Wolfsberger
Feyenoord 0-2 D. Zagreb
L Grubu
Crvena 0-0 Hoffenheim
Gent 1-2 S. Liberec
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.
Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz attığı iki golle Lille'e galibiyeti getirdi.
Sakatlıktan dönen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester'ın Zorya Luhansk ile oynadığı maça 11'de başladı ama yeniden sakatlandı. Bir başka milli oyuncumuz Cengiz Ünder de maça 11'de başladı.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Sivassporlu Caner Osmanpaşa, Villarreal maçının ardından konuştu.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, frikikten gol attı. Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle mücadelede yer almadı.