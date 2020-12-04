  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Aralık 2020 Cuma 01:18
  • |
  • Son Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları

Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta maçları tamamlandı.

İşte Avrupa Ligi'nde günün sonuçları:

A Grubu

Cluj 0-0 CSKA Sofia

Roma 3-1 Young Boys

B Grubu

Arsenal 4-1 Rapid Wien

Molde 3-1 Dundalk

C Grubu

Nice 2-3 Bayer Leverkusen

S. Prag 3-0 H. Beer Sheva

D Grubu

Benfica 4-0 L. Poznan

Rangers 3-2 S. Liege

E Grubu

Granada 0-1 PSV

Nicosia 2-1 PAOK

F Grubu

AZ Alkmaar 1-1 Napoli

Real Sociedad 2-2 Rijeka

G Grubu

AEK Atina 2-4 Braga

Zorya 1-0 Leicester City

H Grubu

Milan 4-2 Celtic

Lille 2-1 S. Prag

I Grubu

Qarabağ 1-1 M. Tel Aviv

Sivasspor 0-1 Villarreal

J Grubu

Royal Antwerp 3-1 L. Razgrad

LASK Linz 3-3 Tottenham

K Grubu

CSKA Moskova 0-1 Wolfsberger

Feyenoord 0-2 D. Zagreb

L Grubu

Crvena 0-0 Hoffenheim

Gent 1-2 S. Liberec

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

Sivasspor sahasında Villarreal'e diş geçiremedi
Sivasspor sahasında Villarreal'e diş geçiremedi

Sivasspor sahasında Villarreal'e diş geçiremedi

Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemine eleştiri
Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemine eleştiri

Ahmet Nur Çebi'den derbi hakemine eleştiri

Yusuf Yazıcı'dan 'Mirhan Bebek'e destek

SPOR GÜNDEMİ

Son dakika: Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı
Son dakika: Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Son dakika: Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun koronavirüs testi pozitif çıktı.

Burak Yılmaz geceye damgasını vurdu!
Burak Yılmaz geceye damgasını vurdu!

Burak Yılmaz geceye damgasını vurdu!

Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz attığı iki golle Lille'e galibiyeti getirdi.

Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı
Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı

Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı

Sakatlıktan dönen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester'ın Zorya Luhansk ile oynadığı maça 11'de başladı ama yeniden sakatlandı. Bir başka milli oyuncumuz Cengiz Ünder de maça 11'de başladı.

Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması! Geliyor...
Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması! Geliyor...

Beşiktaş'tan Cenk Tosun açıklaması! Geliyor...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Premier League ekiplerinden Everton'da forma giyen Cenk Tosun ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Caner Osmanpaşa: 'Hep aynı oyunculara yüklendik'
Caner Osmanpaşa: 'Hep aynı oyunculara yüklendik'

Caner Osmanpaşa: 'Hep aynı oyunculara yüklendik'

Sivassporlu Caner Osmanpaşa, Villarreal maçının ardından konuştu.

Hakan Çalhanoğlu fitili yaptı, Milan geri dönüşe imza attı
Hakan Çalhanoğlu fitili yaptı, Milan geri dönüşe imza attı

Hakan Çalhanoğlu fitili yaptı, Milan geri dönüşe imza attı

UEFA Avrupa Ligi H Grubu 5. hafta maçında Milan, Celtic'i konuk etti. İtalyan temsilcisi, sahasında 2-0 geriye düştüğü karşılaşmada rakibini 4-2 mağlup etti. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, frikikten gol attı. Zlatan Ibrahimovic, sakatlığı nedeniyle mücadelede yer almadı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.