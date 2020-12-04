UEFA Avrupa Ligi'nde günün toplu sonuçları

Lille, sahasında geriye düştüğü maçta Sparta Prag'ı 2-1 yendi; gruptan çıktı. Oyuna 77'de Yusuf Yazıcı'nın yerine giren Burak Yılmaz attığı iki golle Lille'e galibiyeti getirdi.

Çağlar Söyüncü yeniden sakatlandı

Sakatlıktan dönen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü, Leicester'ın Zorya Luhansk ile oynadığı maça 11'de başladı ama yeniden sakatlandı. Bir başka milli oyuncumuz Cengiz Ünder de maça 11'de başladı.