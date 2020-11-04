UEFA Avrupa Ligi'nde Arsenal-Molde maçını Halil Umut Meler yönetecek

Ankaragücü'nün 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Atakan Çankaya, Galatasaray'ın radarına girdi. Cimbom, başarılı futbolcuyu devre arasına kadar özel olarak takip edecek.

En çok penaltı Fenerbahçe'ye

7 haftası geride kalan ligde penaltılar ve kartların yoğunluğu gözlerden kaçmadı. Hakemler, bugüne kadar kritik kararlara imza attı. Ligde lehine en çok penaltı çalınan takımlar Fenerbahçe ve Karagümrük oldu. Antalyaspor ise gördüğü 4 kırmızı kartla zirveye çıktı!