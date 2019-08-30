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  3. UEFA Avrupa ligi kurası çekildi! İşte Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri

UEFA Avrupa ligi kurası çekildi! İşte Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri

UEFA Avrupa ligi kurası çekildi! İşte Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri

UEFA Avrupa ligi kurası çekildi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi ardından gözler Avrupa Ligi kura çekimine çevrilmişti. Heyecanla beklenen kura çekiminde ilginç bir tesadüf de yaşandı. Cengiz Ünder, eski takımı Başakşehir'le aynı grupta yer aldı.

UEFA Avrupa ligi kurası çekildi ve rakipler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi ardından gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrilmişti gruplar ve temsilcilerimizin rakipleri az önce açıklandı. Beşiktaş, K Grubu'nda Braga, Wolverhampton Wanderers ve Slovan Bratislava ile eşleşti.  Medipol Başakşehir'in J Grubu'ndaki rakipleri Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger oldu.Trabzonspor, C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti.

UEFA AVRUPA LİGİ KURASI ÇEKİLDİ!

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.

Beşiktaş, K Grubu'nda Braga, Wolverhampton Wanderers ve Slovan Bratislava ile eşleşti.

Medipol Başakşehir'in J Grubu'ndaki rakipleri Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger oldu.

Trabzonspor, C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti.

İŞTE TUM GRUPLAR

A GRUBU

Sevilla
APOEL
Qarabağ
Dudalange

B GRUBU

Dinamo Kiev
Kopenhag
Malmö
Lugano

C GRUBU

Basel
Krasnodar
Getafe
Trabzonspor

D GRUBU

Sporting Lizbon
PSV Eindhoven
Rosenborg
LASK Linz

E GRUBU

Lazio
Celtic
Rennes
Cluj

F GRUBU

Arsenal
E. Frankfurt
Standard Liege
Vitoria Guimaraes

G GRUBU

Porto
Young Boys
Feyenoord
Rangers

H GRUBU

CSKA Moskova
Ludogorets
Espanyol
Ferencvaros

I GRUBU

Wolfsburg
Gent
Saint Etienne
FC Olexandriya

J GRUBU

Roma
Mönchengladbach
Başakşehir
Wolfsberger

K GRUBU

Beşiktaş
Braga
Wolverhampton
Slovan Bratislava

L GRUBU

Manchester United
Astana
Partizan
AZ Alkmaar

İLK HAFTA MAÇLARI 19 EYLÜL'DE 

Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayacak ve  12 Aralık'ta son bulacak. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.

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