UEFA Avrupa ligi kurası çekildi! İşte Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri
UEFA Avrupa ligi kurası çekildi. Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi ardından gözler Avrupa Ligi kura çekimine çevrilmişti. Heyecanla beklenen kura çekiminde ilginç bir tesadüf de yaşandı. Cengiz Ünder, eski takımı Başakşehir'le aynı grupta yer aldı.
UEFA Avrupa ligi kurası çekildi ve rakipler belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup kuralarının çekimi ardından gözler UEFA Avrupa Ligi kura çekimine çevrilmişti gruplar ve temsilcilerimizin rakipleri az önce açıklandı. Beşiktaş, K Grubu'nda Braga, Wolverhampton Wanderers ve Slovan Bratislava ile eşleşti. Medipol Başakşehir'in J Grubu'ndaki rakipleri Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger oldu.Trabzonspor, C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti.
UEFA AVRUPA LİGİ KURASI ÇEKİLDİ!
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcilerimizin rakipleri belli oldu.
Beşiktaş, K Grubu'nda Braga, Wolverhampton Wanderers ve Slovan Bratislava ile eşleşti.
Medipol Başakşehir'in J Grubu'ndaki rakipleri Roma, Borussia Mönchengladbach ve Wolfsberger oldu.
Trabzonspor, C Grubu'nda Basel, Krasnodar ve Getafe ile eşleşti.
İŞTE TUM GRUPLAR
A GRUBU
Sevilla
APOEL
Qarabağ
Dudalange
B GRUBU
Dinamo Kiev
Kopenhag
Malmö
Lugano
C GRUBU
Basel
Krasnodar
Getafe
Trabzonspor
D GRUBU
Sporting Lizbon
PSV Eindhoven
Rosenborg
LASK Linz
E GRUBU
Lazio
Celtic
Rennes
Cluj
F GRUBU
Arsenal
E. Frankfurt
Standard Liege
Vitoria Guimaraes
G GRUBU
Porto
Young Boys
Feyenoord
Rangers
H GRUBU
CSKA Moskova
Ludogorets
Espanyol
Ferencvaros
I GRUBU
Wolfsburg
Gent
Saint Etienne
FC Olexandriya
J GRUBU
Roma
Mönchengladbach
Başakşehir
Wolfsberger
K GRUBU
Beşiktaş
Braga
Wolverhampton
Slovan Bratislava
L GRUBU
Manchester United
Astana
Partizan
AZ Alkmaar
İLK HAFTA MAÇLARI 19 EYLÜL'DE
Avrupa Ligi'nde grup maçları, 19 Eylül'de başlayacak ve 12 Aralık'ta son bulacak. Son olarak İngiltere ekibi Chelsea'nin müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 27 Mayıs 2020'de Polonya'nın Gdansk şehrinde oynanacak.