Avrupa ligi kura çekimi canlı nereden izlenir? UEFA Avrupa ligi kura çekimi sonuçları açıklandı mı?

UEFA Avrupa ligi kura çekimi saat kaçta, ne zaman? sorusu futbolseverler tarafından merak ediliyor. UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden tek temsilcimiz Başakşehir'in rakibi bugün İsviçre Nyon kentinde düzenlenecek olan kura çekimi ile belli olacak. İlk maçlar 20 Şubat, rövanşları ise 26-27 Şubat 2020 tarihlerinde oynanacak. Seribaşı takımlar, rövanş karşılaşmalarını sahalarında oynayacak. UEFA Avrupa ligi kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda? heyecanla araştırılıyor. İşte yanıtı..

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde saat 15:00'te başladı.Temsilcimiz Başakşehir'in son 32 turundaki rakibinin belli olacağı kura çekimi beIN SPORTS 1 ekranından naklen yayınlanacak. Kura çekimi yapıldıktan sonra eşleşmeler haberimizde olacak.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında;

Wolverhampton

AZ Alkmaar

Leverkusen

KopenhagAPOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Bayer Leverkusen (Almanya)

Cluj (Romanya)

Club Brugge (Belçika)

Kopenhag (Danimarka)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Getafe (İspanya)

Ludogorets (Bulgaristan)

Olympiakos (Yunanistan)

Glasgow Rangers (İskoçya)

Roma (İtalya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Sporting Lizbon (Portekiz)

Wolfsburg (Almanya)

Wolverhampton (İngiltere) bulunuyor.