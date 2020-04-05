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aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 08:00
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  • 05 Nisan 2020 Pazar 08:00

UEFA arapsaçı

UEFA arapsaçı

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Avrupa kupalarında mevcut sistemle devam, tek maç ve tarafsız saha seçenekleri var. Yerel ligler ise tamamen belirsiz.

AKŞAM

UEFA Başkanı Ceferin, “Şampiyonlar Ligi en geç 3 Ağustos’ta sona ermeli. Final bu tarihte oynanabilir. Şu anda sıra dışı bir olayın içindeyiz. Tekrar başlama konusunda ve tarihlerde esneğiz. Eğer kriz daha erken biterse, daha erken başlarız. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’ni mevcut sistemle oynatabiliriz. Tek maç üzerinden, tarafsız sahada da sürdürebiliriz. Şimdilik Final 8 ve Final 4 şeklinde ihtimaller var. Ligler mayıs, haziran ve temmuzda başlayabilir. Ya da başlamayabilir. Görüşmeler sürüyor. Hükümetlerin alacağı kararlar da önemli. Risk varken başlamak yanlış. Başladığında ise büyük ihtimalle seyircisiz olacak” dedi.

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