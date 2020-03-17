UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Finali Ne zaman?

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. UEFA, yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini geçici süreliğine askıya aldığını belirtti. 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya’nın ev sahipliği yapması bekleniyordu.
ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?
Final maçlarının ne zaman oynanacağı ve ertelenen maçlar ise merak konusu oldu. UEFA’nın aldığı karara göre karşılaşmalar 2021 yılına ertelendi.
Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen maçlar:
Juventus - Lyon
Manchester City - Real Madrid
Barcelona - Napoli
Bayern Münih - Chelsea
UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen maçlar
Bayer Leverkusen - Rangers
Getafe - Inter (ilk maç da ertelendi)
Shakhtar Donetsk - Wolfsburg
Wolverhampton - Olympiakos
Basel - Frankfurt
Kopenhag - Başakşehir
Manchester United - LASK Linz
Roma - Sevilla (ilk maç da ertelendi)
Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) UEFA ve 55 üye ülkeyle birlikte gerçekleştirdiği telekonferans toplantının ardından TFF Başkanı Nihat Özdemir, basın mensuplarına açıklama yapacak.
UEFA, TFF de dahil 55 temsilcisiyle birlikte telekonferans ile bir araya geldi. Koronavirüs salgınının futbol dünyasında oluşturduğu sorunların ele alındığı toplantıda bu yıl içinde düzenlenecek tüm turnuvaların son durumu tartışıldı. Bu bağlamda EURO 2020, 2021 yılına ertelendi. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ise 'koronavirüs tehdidi sona erene kadar' askıya alındı.
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