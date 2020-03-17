UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi ertelendi mi? UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi Finali Ne zaman?

UEFA 2020 Şampiyonlar Ligi ertelendi mi? Sorusu vatandaşlar tarafından arama motorlarında aranıyor. Türkiye'de korona virüs tedbirleri kapsamında iptal edilen spor müsabakalarına bir yenisi daha eklendi. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi karşılaşmalarını corona virüs tehditi geçene dek askıya aldı. Peki söz konusu karşılaşmalar için yeni tarih ne olacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz…

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs, futbol camiasını da tedirgin etmeye devam ediyor. UEFA, yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerini geçici süreliğine askıya aldığını belirtti. 12 Haziran - 12 Temmuz tarihleri arasında yapılması planlanan Avrupa Futbol Şampiyonası'na, İtalya, Azerbaycan, Hollanda, Macaristan, Rusya, Danimarka, İngiltere, İskoçya, İspanya, İrlanda Cumhuriyeti, Almanya ve Romanya’nın ev sahipliği yapması bekleniyordu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE AVRUPA LİGİ FİNALİ NE ZAMAN?

Final maçlarının ne zaman oynanacağı ve ertelenen maçlar ise merak konusu oldu. UEFA’nın aldığı karara göre karşılaşmalar 2021 yılına ertelendi.

Şampiyonlar Ligi'nde ertelenen maçlar:

Juventus - Lyon

Manchester City - Real Madrid

Barcelona - Napoli

Bayern Münih - Chelsea

UEFA Avrupa Ligi'nde ertelenen maçlar

Bayer Leverkusen - Rangers

Getafe - Inter (ilk maç da ertelendi)

Shakhtar Donetsk - Wolfsburg

Wolverhampton - Olympiakos

Basel - Frankfurt

Kopenhag - Başakşehir

Manchester United - LASK Linz

Roma - Sevilla (ilk maç da ertelendi)