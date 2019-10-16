UEFA bunları nereye koyacaksın!

AKŞAM ÖZEL HABER

HER seferinde Türkiye’nin karşısına önyargılı yaklaşımlarla çıkan Avrupa’nın gerçek yüzünü bu görüntüler çok net şekilde ortaya seriyor. Türkiye Milli Takımı’nın ‘Asker Selamını’ neredeyse ‘Yüz kızartıcı bir suç’ gibi sunmaya çalışan Avrupa basını, daha 1 sene önce Fransız futbolcu Griezmann’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’a verdiği aynı selamı çok sempatik bulmuştu. Şimdi aynı Avrupa basını Türkiye’nin selamını ağır ceza sebebi olarak gösteriyor, oyuncular için bile bireysel cezalar istiyor.

TFF’NİN AÇIKLAMASI DELİL OLDU

Alman Bild gazetesi gol sevincini, “Skandal” olarak sunarken, yarın toplanacak UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin kurulu’nun konuyu görüşeceğini, TFF’ye veya oyunculara bireysel ceza verilmesini görüşeceğini iddia etti. Bild, TFF’nın futbolcuların Barış Pınarı Harekatına katılan askerlere destek vermek için bu sevinci yaptığını itiraf ettiğini de belirterek, “Operasyonlarda görev yapan askerlere bu selamı verdiklerini deklare ettiler” yorumunda bulundu. ABD’den miamiherald bile, “Türk oyuncular UEFA’ya asker selamıyla meydan okudu” diyerek bu kuruluşu ceza için kışkırtmaya çalıştı.

FRANSIZ ASKER KUPA KUCAKLIYOR

Oysa Türkiye’nin ceza alması için UEFA’ya başvuran Fransa bu konuda hayli sabıkalı (!). Zira Macron 2018’de Rusya’da yapılan Dünya Kupası’nın ardından Fransız Milli Takımı’nın soyunma odasına yanında Mali’de yaralanan bir Fransız askeriyle birlikte giriyor. Fransız savaşçıyı, oyunculara takdim eden Macron, ardından ateşli bir konuşmaya imza atıyor. Fransız asker, oyuncularla ve kupayla birlikte poz veriyor ve milli duyguların bu şekilde coşturulmasına çalışılıyor. Alkış tufanı kopuyor.



