Tyler Boyd'u bitiren Beşiktaş, Vitor Hugo için Abdullah Avcı'dan onay bekliyor

Beşiktaş, ekonomik sıkıntılardan dolayı henüz transfer yapamadı. Bankalar Birliği ile yapılan anlaşma sonrasında önümüzdeki hafta bir kaç oyuncu ile sözleşme imzalanması bekleniyor.

İlk olarak Tyler Boyd'un açıklanması bekleniyor. Yönetim, 24 yaşındaki futbolcu ve kulübü Guimares ile her konuda anlaşmaya vardı.

Kartal'ın bir sonraki hedefi ise Vitor Hugo. 28 yaşındaki defans oyuncusu ile prensipte anlaşan siyah beyazlılar, teknik direktör Abdullah Avcı'nın vereceği onayı bekliyor.

Deneyimli çalıştırıcı, Brezilyalı futbolcunun transferini isterse önümüzdeki hafta Fiorentina kulübüyle yeniden masaya oturulacak ve kalan pürüzler giderilecek. Beşiktaş yönetimi, bu iki transfer sonrasında aceleci davranmayacak.

Takımdan ayrılması gündemde olan Medel ve Dorukhan'ın durumu netleştikten sonra transfer de yol haritası belirlenecek.

Bu iki oyuncunun satılması halinde elde edilecek bonservis bedeline göre diğer isimleri için düğmeye basılacak.

24 Temmuz'da Avusturya’nın Salzburg kentinde yapılacak ikinci etap kamp çalışmalarına en az iki yeni oyuncunun katılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

(TRT Spor)