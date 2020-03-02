  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 12:13
  • |
  • 02 Mart 2020 Pazartesi 12:13

Tyler Boyd'dan şehitlere dua

Tyler Boyd'dan şehitlere dua

Paylaş

Beşiktaş´ın ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, "Olanlardan dolayı oldukça üzgünüm. Şehit olan askerlerin ailelerine, bu durumdan etkilenen bütün insanların ailelerine destek mesajlarımı, dualarımı gönderiyorum" dedi.

Süper Lig´in 25´inci haftasında cuma günü sahasında MKE Ankaragücü´nü konuk edecek Beşiktaş, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Siyah-beyazlıların ABD'li futbolcusu Tyler Boyd, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.


Suriye'nin İdlib bölgesinde rejim unsurlarının hain saldırısı sonucu şehit olan askerlerimizin ailelerine dualarını yolladığını belirten Tyler Boyd, "Çok zor bir durum. 1 senedir buradayım. Geldiğim ilk andan itibaren burada insanlar bana çok sıcak davrandı, olumlu yaklaştılar. Burayı seviyorum. Burada bulunmaktan oldukça memnunum. Olanlardan dolayı oldukça üzgünüm. Şehit olan askerlerin ailelerine, bu durumdan etkilenen bütün insanların ailelerine destek mesajlarımı, dualarımı gönderiyorum" diye konuştu.


"SON BİRKAÇ MAÇTA ÜSTÜN OLAN TARAF BİZDİK"


Süper Lig´de oynanan son maçlarda kazanmaya yakın tarafın kendileri olduğunu ifade eden Boyd, "Şu anda olumlu bir ruh haline sahibiz. Bir sonraki maça bunu kesinlikle taşıyacağız. Oynadığımız birkaç maçı analiz ettiğimizde bu maçları kazanmayı hak ettik. Üstün performanslar gösterdik. Bu maçların tamamında üstün olan, kazanmaya yakın olan taraf bizdik. Ankaragücü maçında da aynı oyunu göstermeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.


"TEK İSTEĞİM OYNAMAK"


Süre buldukça neler yapabileceğini ortaya koyduğunu belirten Tyler Boyd, "Benim tek istediğim oynamak. Fırsat bulduğum zaman yüzde 100´ümü vermeye çalışıyorum. Bu formayı giymek, taşımak çok özel, gerçekten gurur verici. Pozisyon ne olursa olsun, elimden geleni yapmaya çalışacağım. Her gün sıkı şekilde çalışıyorum. Fırsat bulduğumda da kalitemi göstermeye çalışıyorum. Süre almaya başladım. Yapabileceğim şeyleri, ortaya koyabileceğim kaliteyi göstermeye başladım. Alanyaspor maçında da oyun anlamında bir özgürlük sahibiydim. Hoca bana o özgürlüğü tanıdı. Özgürlüğe sahip olmak da önemli bir şey. Ben şu ana odaklanıyorum. Geçmişi kontrol edip, değiştirememem ama şimdiye odaklanarak birçok şeyi yapabilirim. Ben de bunu yapmaya çalışıyorum" şeklinde konuştu.


"PERFORMANSIMIZI DEVAM ETTİRİRSEK SONUÇLAR DA MUTLAKA GELECEKTİR"


Son maçlardaki performanslarını devam ettirmeleri halinde iyi sonuçların geleceğini ifade eden Boyd, şöyle konuştu: "Bizim şu anda yapmamız gereken maç maç ilerlemek. Bir sonraki maça odaklanmak. Son birkaç maç harika bir performans ortaya koyduk. Bu performansımızı devam ettirirsek sonuçlar da mutlaka gelecektir. Sonuçlar da bizim için önemli. Böyle devam edersek sonuçlar da gelecektir."


"GİTMEK GİBİ BİR NİYETİM YOKTU"


Transfer döneminde takımdan ayrılacağı yönünde çıkan haber sorulan Tyler Boyd, "Ben geçen sene buraya geldiğimde hayalim oynamaktı. Beşiktaş´a katkı sağlama hayalim hala devam ediyor. Kesinlikle gitmek gibi bir niyetim yoktu. Bunu da belirtmiştim. Burada kalmak ve kendimi göstermek istiyordum. Bunu da yapabileceğime inanıyorum" dedi.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku

title

Hekimoğlu Trabzon, Hacettepe'yi tek golle yendi

title

Trabzonspor yıldız oyuncu Sturridge'in sözleşmesini feshetti

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti
Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor yıldız oyuncunun sözleşmesini feshetti

Trabzonspor'un sezon başı transferi Sturridge'in sözleşmesi feshedildi.

'Bu bütçe ile çalışmam'
'Bu bütçe ile çalışmam'

'Bu bütçe ile çalışmam'

Fenerbahçe’nin hoca listesinin ilk sırasında yer alan Niko Kovac, net konuştu: “Sezon başında mutlaka bir transfer bütçesinin olması gerekir. ‘Önce oyuncu satalım, sonra alırız’ demekle başlangıç yapılmaz. Sol, sağ bek, 6 numara ve forvet alınmalı.”

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti
Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Ersun Yanal bu sözlerle veda etti

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile karşılıklı anlaşılarak yollar ayrıldı. Tecrübeli teknik adam, Başkan Ali Koç ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini bakın nasıl dile getirdi.

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha
Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

Ersun Yanal'dan sonra bir ayrılık daha

FENERBAHÇE’DE yeni sezonda kalede büyük bir değişiklik yaşanacak.

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'
'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

'1 yıl daha oynamak istiyorum başkanım'

Siyah-Beyazlı formayla bu sezon ortaya koyduğu başarılı performansla Kara Kartal’da dikkat çeken isimler arasında yer alan Gökhan Gönül’ün, kulüple sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi için yönetime mesaj gönderdiği ortaya çıktı.

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi
Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Emenike'den Fenerbahçe'ye hoca önerisi

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından Sarı-Lacivertlilerin eski futbolcusu Emmanuel Emenike’den Aykut Kocaman paylaşımı geldi.

'Come to Beşiktaş Balo'
'Come to Beşiktaş Balo'

'Come to Beşiktaş Balo'

Siyah-Beyazlılar’ın yıldızı Boateng, Milan’dan eski takım arkadaşı Mario Balotelli’yi Beşiktaş’a çağırdı.

Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.