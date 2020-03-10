Tyler Boyd gelecekte yok

GELECEK sezon takıma transfer edilecek futbolcular kadar, takımdan ayrılacak isimlerin de durumu merak konusu oldu.

AKŞAM

Beşiktaş’ta Boyd ile ilgili karar da verildi. Teknik direktör Sergen Yalçın, sezon sonuna kadar futbolcudan faydalanmayı düşünüyor. Ancak; yeni sezonda Sergen Yalçın’ın kadro planlamasında Boyd yok. Kulübü Beşiktaş ile sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Boyd için öncelikle gelecek teklifl er beklenecek. Eğer Beşiktaş’ın arzu ettiği bir fi yata oyuncu satılamazsa kiralık olarak başka takımlara gitmesi istenecek.