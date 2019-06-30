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  3. Tyler Boyd, CONCACAF Gold Cup'ın ardından Beşiktaş'a imza atacak

Tyler Boyd, CONCACAF Gold Cup'ın ardından Beşiktaş'a imza atacak

Tyler Boyd, CONCACAF Gold Cup'ın ardından Beşiktaş'a imza atacak

Beşiktaş’ın her konuda anlaşmaya vardığı Tyler Boyd, CONCACAF Gold Cup’ta formasını giydiği ABD Milli Takımı’nın maçları biter bitmez İstanbul’a gelecek.

Kartal’da Tyler Boyd operasyonunun olumlu sonuçlandığı ve transferin imzaya kaldığı öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi, geçen sezon Ankaragücü’nde kiralık olarak forma giyen ABD’li oyuncunun menajeri ile yaptığı görüşmede anlaşmaya vardı. 24 yaşındaki futbolcunun senelik 1.5 milyon euro ücret alacağı ve 3 yıllık imza atacağı belirtildi.

Siyah-Beyazlılar ilk olarak 2.5 milyon euro bonservis bedeli isteyen kulübü Guimaraes’e de 2 milyon euro ve ileride satışından pay teklifi ile Portekizliler’i de ikna ettiler. Boyd şu anda ABD Milli Takımı ile CONCACAF Gol Cup’ta yer alıyor. Kartal, ABD Milli Takımı çeyrek finalde yoluna devam ettiği için başarılı futbolcuyu biraz daha bekleyecek.

ABD finale kadar gitmesi durumunda 7 Temmuz’a kadar Boyd kampta olacak. Bu tarihten sonra da imza için İstanbul’a gelecek. Boyd geçen sezon Ankaragücünde ikinci yarıda 14 maçta 6 gol, 4 sistlik performans ortaya koymuştu.

(Star)

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