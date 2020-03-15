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aksam.com.tr
  • 15 Mart 2020 Pazar 21:30
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  • 15 Mart 2020 Pazar 21:30

Tyler Boyd: Bu formayı giymek büyük onur

Tyler Boyd: Bu formayı giymek büyük onur

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Beşiktaş'ın Galatasaray ile 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Tyler Boyd açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş forması giymenin onur olduğunu ifade eden Boyd, "Her oyuncu oynamak ister ve elinden geleni yapmak ister. Ben de takımda yer kazanabilmek için antrenmanlarda elimden geleni yapıyorum. Beşiktaş formasını giymek bir onur ve ben de bu formayı hak ederek giymek için elimden gelen her şeyi yapıyorum ve yapmaya devam edeceğim" dedi.

Dünyada futbolun durduğunun altını çizen Boyd, "Pek alışık olmadığımız bir durum, dünyada futbolda durdu. Biz dünyada olan biteni yok sayarak bütün konsantrasyonumuzu maça vermeye çalıştık. Galip gelemediğimiz için üzgünüm, elimizden geleni yaptık ama kazanamadık" dedi.

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