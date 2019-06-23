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  3. Tyler Boyd adım adım Beşiktaş'a! Pazarlıklarda sona gelindi

Tyler Boyd adım adım Beşiktaş'a! Pazarlıklarda sona gelindi

Tyler Boyd adım adım Beşiktaş'a! Pazarlıklarda sona gelindi

Beşiktaş'ta hücumu güçlendirmek için Tyler Boyd ile ön anlaşma sağlanırken kulübüyle pazarlıklarda da sona gelindi.

Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Ankaragücü'nde kiralık geçiren oyuncu için kulübü Guimaraes 2 milyon euro talep etti, Beşiktaş da 1.7 milyon euro'ya kadar çıktı.

24 yaşındaki ABD'li oyuncunun transferi için arada kalan küçük farkın da kapanması ve Boyd'un milli takımıyla yer aldığı Gold Cup dönüşü imza atması bekleniyor.

(Sabah)

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