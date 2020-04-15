Twente, Jeremain Lens için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor

SPOR GÜNDEMİ

Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler Ve Fener'in yeni hocası belli oldu! Son dakika olarak geçtiler Ersun Yanal'ın ayrılığı sonrası Fenerbahçe'nin gündeminin ilk sırasında teknik direktör transferi yer alıyordu. İtalyan basınında çıkan son dakika haberine göre Sarı-Lacivertliler, Eusebio Di Francesco ile anlaşmaya vardı. 50 yaşındaki teknik adam, kendisiyle birlikte 3 futbolcuyu da Fenerbahçe'ye getiriyor.

Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Kabul etti... Galatasaray'a Balotelli müjdesi! Kabul etti... Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri Mino Raiola'nın teklifiyle Galatasaray'ın gündemine gelen Mario Balotelli konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

'Bu takımda yeriniz yok, kendinize kulüp bulun' 'Bu takımda yeriniz yok, kendinize kulüp bulun' Galatasaray'da gelecek sezonun planlaması tüm hızıyla sürerken kiralıktan dönecek olan Mbaye Diagne ve Ryan Babel gözden çıkarıldı. Sarı-Kırmızılılar, iki futbolcunun da menajerine ‘kendinize kulüp bulun' talimatı verdi.

'Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz hemen imzayı atarım' 'Yıllık 2,5 milyon Euro verirseniz hemen imzayı atarım' Al Hilal'in Benfica'dan 9,5 milyon Euro'ya transfer ettiği sağ kanat Andre Carrillo, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Perulu yıldız, yıllık 2,5 milyon Euro maaş karşılığında imza atmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Fatih Terim İspanyol yıldızı veto etti! Onu istiyor... Fatih Terim İspanyol yıldızı veto etti! Onu istiyor... Genç oyunculara yönelen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 32 yaşındaki Pedro'yu veto etti. Deneyimli hoca kanat transferi için Trezeguet'i istedi.

Başkan 'anlaştık' demişti ama gerçek ortaya çıktı Başkan 'anlaştık' demişti ama gerçek ortaya çıktı Trabzonspor, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Jose Sosa'ya 1 yıllık yeni kontrat teklifi sundu. Arjantinli yıldız ise 2 yıllık sözleşmede diretiyor.