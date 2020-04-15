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aksam.com.tr
  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:53
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  • 15 Nisan 2020 Çarşamba 12:53

Twente, Jeremain Lens için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor

Twente, Jeremain Lens için Beşiktaş'a teklif yapmaya hazırlanıyor

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Beşiktaş'ta maliyeti sebebiyle gözden çıkarılan Jeremain Lens'e Feyenoord'un ardından Twente de talip oldu. Hollanda ekibi, koronavirüs salgınının ardından Siyah-Beyazlılarına kapısını çalacak.

Beşiktaş'ta yönetimin aldığı yıllık ücret nedeniyle satmayı planladığı Jeremain Lens'e Feyenoord'un ardından Twente'nin talip olduğu ortaya çıktı.

Hollanda takımlarından Twente'nin resmi teklife hazırlandığı ve koronavirüs salgısının ardından siyah-beyazlıların kapısını çalacağı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Fikret Orman yönetiminin 4 milyon euroya Sunderland'den satın aldığı ve yıllık 2,5 milyon euroya yakın maaş ödenen Lens için gelecek tüm tekliflerin değerlendirilmesine karar verildi.

(Takvim)

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